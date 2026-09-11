https://noticiaslatam.lat/20260911/rusia-libera-8-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-ucranianas-en-una-semana-de-combates-1175019793.html

Rusia libera 8 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 8 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó las localidades de Novogríshino, en la república popular de Donetsk, y Zórevka, en la región de Zaporozhie, en el último día, además de... 11.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-11T10:57+0000

2026-09-11T10:57+0000

2026-09-11T10:57+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175019866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fda9919cf087b3f67c8c059dc093ab3.jpg

Desde el ente castrense agregan que el grupo Este, a su vez, avanzó en la profundidad de las líneas defensivas ucranianas y liberó el pueblo de Zórevka, en la región de Zaporozhie.Aparte de eso, fuerzas rusas tomaron control del asentamiento de Kurtovka, en la república popular de Donetsk, al igual que las localidades de Bereznikí, Oziórnoye, Dólguenkoye, Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.820 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.A estas bajas se suman más de 2.215 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.430 en la de la agrupación Norte, más de 1.395 en la del grupo Oeste, más de 1.330 en la del grupo Sur, y alrededor de 290 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y seis combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, apuntan desde el Ministerio.Asimismo, alcanzaron las instalaciones de la infraestructura de puertos marítimos ucranianos, destinadas a la acumulación y reparación de equipo militar, almacenamiento de carga militar y combustible y lubricantes para las necesidades de sus Fuerzas Armadas. En particular, fueron destruidos 13 buques de carga seca, dos petroleros, dos remolcadores y dos lanchas.En la última semana, la defensa antiaérea rusa interceptó 48 bombas guiadas, cuatro misiles de largo alcance Flamingo, dos misiles Neptun ucranianos, 14 proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 5.673 drones ucranianos.La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó 12 lanchas no tripuladas. Las tropas rusas también alcanzaron 71 vehículos blindados en los últimos siete días, precisan desde el organismo.

https://noticiaslatam.lat/20260910/estan-en-panico-el-enviado-especial-de-putin-acusa-a-la-ue-y-a-reino-unido-de-sabotear-el-dialogo-1175009382.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa