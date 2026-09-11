No solo es El Niño: polvo del Sahara está por llegar al Caribe

La jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, explicó que se trata de un fenómeno natural recurrente durante esta época del año.Este consiste en el transporte de partículas de arena del Sahara, en África, hacia el Caribe y América, como parte de la dinámica climática global.Dorado también señaló que el desplazamiento de estas partículas es monitoreado mediante información satelital y modelos atmosféricos internacionales, incluidos los del programa Copérnico.Dicho transporte de polvo suele presentarse desde abril y suele alcanzar sus niveles más altos entre los meses de julio y agosto, para que, posteriormente, pueda disminuir de manera progresiva durante septiembre.De acuerdo con las previsiones del Ideam, las condiciones para los próximos días no indican efectos significativos sobre las concentraciones de aerosoles, al menos en suelo colombiano.Sin embargo, algunas zonas del noreste de la nación sudamericana podrían registrar incidencias ligeras, debido al incremento de partículas transportadas por los vientos, con una posible reducción de la visibilidad.Asimismo, el Ideam indicó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de la entidad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia prevé que una nube de polvo proveniente del Sahara ingrese al mar Caribe a mediados de septiembre. Aunque no se anticipan efectos significativos, algunas zonas de La Guajira (norte) podrían experimentar una ligera reducción de la visibilidad.
La jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, explicó que se trata de un fenómeno natural recurrente durante esta época del año.
Este consiste en el transporte de partículas de arena del Sahara, en África, hacia el Caribe y América, como parte de la dinámica climática global.
Dorado también señaló que el desplazamiento de estas partículas es monitoreado mediante información satelital y modelos atmosféricos internacionales, incluidos los del programa Copérnico.
Dicho transporte de polvo suele presentarse desde abril y suele alcanzar sus niveles más altos entre los meses de julio y agosto, para que, posteriormente, pueda disminuir de manera progresiva durante septiembre.
De acuerdo con las previsiones del Ideam, las condiciones para los próximos días no indican efectos significativos sobre las concentraciones de aerosoles, al menos en suelo colombiano.
Sin embargo, algunas zonas del noreste de la nación sudamericana podrían registrar incidencias ligeras, debido al incremento de partículas transportadas por los vientos, con una posible reducción de la visibilidad.
Asimismo, el Ideam indicó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de la entidad.
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