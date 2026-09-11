https://noticiaslatam.lat/20260911/no-solo-es-el-nino-polvo-del-sahara-esta-por-llegar-al-caribe-1175016671.html

No solo es El Niño: polvo del Sahara está por llegar al Caribe

No solo es El Niño: polvo del Sahara está por llegar al Caribe

Sputnik Mundo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia prevé que una nube de polvo proveniente del Sahara ingrese al mar Caribe a... 11.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-11T07:31+0000

2026-09-11T07:31+0000

2026-09-11T07:31+0000

sociedad

sahara

caribe

mar caribe

instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de colombia (ideam)

américa latina

colombia

medioambiente

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/1b/1141978109_0:0:3592:2021_1920x0_80_0_0_d2137fa1f120900919d34ffa7d5d5e95.jpg

La jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, explicó que se trata de un fenómeno natural recurrente durante esta época del año.Este consiste en el transporte de partículas de arena del Sahara, en África, hacia el Caribe y América, como parte de la dinámica climática global.Dorado también señaló que el desplazamiento de estas partículas es monitoreado mediante información satelital y modelos atmosféricos internacionales, incluidos los del programa Copérnico.Dicho transporte de polvo suele presentarse desde abril y suele alcanzar sus niveles más altos entre los meses de julio y agosto, para que, posteriormente, pueda disminuir de manera progresiva durante septiembre.De acuerdo con las previsiones del Ideam, las condiciones para los próximos días no indican efectos significativos sobre las concentraciones de aerosoles, al menos en suelo colombiano.Sin embargo, algunas zonas del noreste de la nación sudamericana podrían registrar incidencias ligeras, debido al incremento de partículas transportadas por los vientos, con una posible reducción de la visibilidad.Asimismo, el Ideam indicó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de la entidad.

https://noticiaslatam.lat/20260814/pronostican-alta-probabilidad-de-que-el-nino-de-esta-temporada-sea-el-mas-intenso-desde-1950-1174663678.html

sahara

caribe

mar caribe

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, sahara, caribe, mar caribe, instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de colombia (ideam), colombia, medioambiente