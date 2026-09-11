https://noticiaslatam.lat/20260911/los-acontecimientos-en-europa-son-resultado-de-errores-sistematicos-de-globalistas-occidentales-1175031857.html

"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin

"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía. 11.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-11T20:07+0000

2026-09-11T20:07+0000

2026-09-11T20:07+0000

internacional

política

vladímir putin

ucrania

rusia

xviii cumbre de los brics en india (2026)

la india

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175031457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802f237539766393cefc27144f748756.jpg

"Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, que se realiza en la India.Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona. Además, Putin subrayó que Rusia "no tiene motivos" para un conflicto en suelo europeo, por lo que "no amenaza, ni tiene intención" de amedrentar a las naciones de ese continente.Posteriormente, el jefe del Estado ruso consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú. Estos son otros comentarios relevantes del mandatario ruso en su charla con medios de comunicación:

ucrania

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vladímir putin, ucrania, rusia, xviii cumbre de los brics en india (2026), la india