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"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía. 11.09.2026, Sputnik Mundo
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"Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, que se realiza en la India.Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona. Además, Putin subrayó que Rusia "no tiene motivos" para un conflicto en suelo europeo, por lo que "no amenaza, ni tiene intención" de amedrentar a las naciones de ese continente.Posteriormente, el jefe del Estado ruso consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú. Estos son otros comentarios relevantes del mandatario ruso en su charla con medios de comunicación:
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"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin

20:07 GMT 11.09.2026
© AP Photo / Maxim ShipenkovEl presidente de Rusia, Vladímir Putin.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin. - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía.
"Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, que se realiza en la India.
Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona.
Además, Putin subrayó que Rusia "no tiene motivos" para un conflicto en suelo europeo, por lo que "no amenaza, ni tiene intención" de amedrentar a las naciones de ese continente.
Posteriormente, el jefe del Estado ruso consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú.
"El despliegue de tropas europeas en Ucrania significaría una guerra con Rusia", expresó ante la prensa.
Estos son otros comentarios relevantes del mandatario ruso en su charla con medios de comunicación:
Indicó que Occidente, desde el principio, se propuso incluir a Ucrania en la OTAN, después del golpe de Estado en Kiev.
Destacó que la población europea es consciente de que sus líderes los están empujando hacia un conflicto con Rusia.
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