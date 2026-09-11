https://noticiaslatam.lat/20260911/los-acontecimientos-en-europa-son-resultado-de-errores-sistematicos-de-globalistas-occidentales-1175031857.html
"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin
"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía. 11.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-11T20:07+0000
2026-09-11T20:07+0000
2026-09-11T20:07+0000
internacional
política
vladímir putin
ucrania
rusia
xviii cumbre de los brics en india (2026)
la india
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175031457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802f237539766393cefc27144f748756.jpg
"Los acontecimientos en Europa son el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, que se realiza en la India.Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona. Además, Putin subrayó que Rusia "no tiene motivos" para un conflicto en suelo europeo, por lo que "no amenaza, ni tiene intención" de amedrentar a las naciones de ese continente.Posteriormente, el jefe del Estado ruso consideró que las naciones europeas buscan una constante confrontación con Moscú. Estos son otros comentarios relevantes del mandatario ruso en su charla con medios de comunicación:
ucrania
la india
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0b/1175031457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf3d357b46c68f28d8cd1215e0009817.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, vladímir putin, ucrania, rusia, xviii cumbre de los brics en india (2026), la india
política, vladímir putin, ucrania, rusia, xviii cumbre de los brics en india (2026), la india
"Los acontecimientos en Europa son resultado de errores sistemáticos de globalistas occidentales", afirma Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que las equivocaciones principalmente se dan en los ámbitos de la política, seguridad y economía.
"Los acontecimientos en Europa son
el resultado de errores sistemáticos de los globalistas occidentales", puntualizó en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, que se realiza en la India.
Asimismo, el mandatario apuntó que las fallas de Europa en el sector energético "provocarán un aumento aún mayor de los precios del gas para los ciudadanos" de la zona.
Además, Putin subrayó que Rusia "no tiene motivos" para un conflicto en suelo europeo, por lo que "no amenaza, ni tiene intención" de amedrentar a las naciones de ese continente.
Posteriormente, el jefe del Estado ruso consideró que las naciones europeas
buscan una constante confrontación con Moscú.
Estos son otros comentarios relevantes del mandatario ruso en su charla con medios de comunicación:
Indicó que Occidente, desde el principio, se propuso incluir a Ucrania en la OTAN, después del golpe de Estado en Kiev.
Destacó que la población europea es consciente de que sus líderes los están empujando hacia un conflicto con Rusia.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar