El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India
12:49 GMT 10.09.2026 (actualizado: 13:56 GMT 10.09.2026)
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Acceder al contenido multimediaLa XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán
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En las principales sesiones del evento, que se celebrará en Nueva Deli, participarán los jefes de Estado de los BRICS, así como representantes de los países socios, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Asimismo, anunció varias reuniones bilaterales del mandatario ruso, Vladímir Putin, con sus homólogos.
El programa principal de la XVIII Cumbre, bajo el lema "Fortalecimiento de la resiliencia, la innovación, la cooperación y la estabilidad", se inaugurará el 12 de septiembre, apuntó el asesor presidencial. Ese día está prevista una reunión de los jefes de Estado de los países miembros de los BRICS.
"Se prestará especial atención a la reforma del sistema de gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo en las relaciones internacionales", subrayó.
El 13 de septiembre tendrá lugar una sesión ampliada, en la que a los mandatarios se sumarán los jefes de las delegaciones de 10 países socios de los BRICS, señaló.
Entre los países participantes, Ushakov mencionó a Baréin, Bielorrusia, Burundi, Cuba, Filipinas, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Vietnam.
8 de septiembre, 08:45 GMT
Además, estarán presentes los responsables de los órganos ejecutivos de varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras.
Durante la sesión, según explicó, además de las intervenciones de los jefes de las delegaciones, se presentarán los tradicionales informes sobre las actividades del Consejo Empresarial de los BRICS, la Alianza Empresarial de Mujeres de los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo.
En cuanto al presidente Putin, Ushakov precisó que él mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos. La primera de ellas será organizada con el primer ministro del país anfitrión, Narendra Modi.
También se reunirá con:
el dirigente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa,
el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim,
la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff,
el mandatario de Egipto, Abdelfatah al Sisi,
el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali,
el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed Al Nahyan.
La cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.
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