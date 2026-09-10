Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260910/el-kremlin-abre-la-puerta-a-conocer-mas-sobre-la-proxima-cumbre-de-los-brics-en-india-1175011401.html
El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India
El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India
Sputnik Mundo
En las principales sesiones del evento, que se celebrará en Nueva Deli, participarán los jefes de Estado de los BRICS, así como representantes de los países... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T12:49+0000
2026-09-10T13:56+0000
internacional
yuri ushakov
política
vladímir putin
nueva deli
brics
la india
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158767272_379:843:2350:1951_1920x0_80_0_0_d0b1c53f26107a477e1dcdb1b0162dbb.jpg
El programa principal de la XVIII Cumbre, bajo el lema "Fortalecimiento de la resiliencia, la innovación, la cooperación y la estabilidad", se inaugurará el 12 de septiembre, apuntó el asesor presidencial. Ese día está prevista una reunión de los jefes de Estado de los países miembros de los BRICS.El 13 de septiembre tendrá lugar una sesión ampliada, en la que a los mandatarios se sumarán los jefes de las delegaciones de 10 países socios de los BRICS, señaló.Entre los países participantes, Ushakov mencionó a Baréin, Bielorrusia, Burundi, Cuba, Filipinas, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Vietnam.Además, estarán presentes los responsables de los órganos ejecutivos de varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras.Durante la sesión, según explicó, además de las intervenciones de los jefes de las delegaciones, se presentarán los tradicionales informes sobre las actividades del Consejo Empresarial de los BRICS, la Alianza Empresarial de Mujeres de los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo.En cuanto al presidente Putin, Ushakov precisó que él mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos. La primera de ellas será organizada con el primer ministro del país anfitrión, Narendra Modi. También se reunirá con:La cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.
https://noticiaslatam.lat/20260908/el-kremlin-informa-sobre-la-visita-de-putin-a-india-1174978546.html
nueva deli
la india
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158767272_332:932:1628:1904_1920x0_80_0_0_a45302ede1fc8f5cc56ff0ef56564438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yuri ushakov, política, vladímir putin, nueva deli, brics, la india
yuri ushakov, política, vladímir putin, nueva deli, brics, la india

El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India

12:49 GMT 10.09.2026 (actualizado: 13:56 GMT 10.09.2026)
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Acceder al contenido multimediaLa XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán
La XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
© Sputnik / brics-russia2024.ru
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En las principales sesiones del evento, que se celebrará en Nueva Deli, participarán los jefes de Estado de los BRICS, así como representantes de los países socios, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Asimismo, anunció varias reuniones bilaterales del mandatario ruso, Vladímir Putin, con sus homólogos.
El programa principal de la XVIII Cumbre, bajo el lema "Fortalecimiento de la resiliencia, la innovación, la cooperación y la estabilidad", se inaugurará el 12 de septiembre, apuntó el asesor presidencial. Ese día está prevista una reunión de los jefes de Estado de los países miembros de los BRICS.
"Se prestará especial atención a la reforma del sistema de gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo en las relaciones internacionales", subrayó.
El 13 de septiembre tendrá lugar una sesión ampliada, en la que a los mandatarios se sumarán los jefes de las delegaciones de 10 países socios de los BRICS, señaló.
Entre los países participantes, Ushakov mencionó a Baréin, Bielorrusia, Burundi, Cuba, Filipinas, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Vietnam.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
Internacional
La próxima visita de Putin a India: el Kremlin proporciona detalles
8 de septiembre, 08:45 GMT
Además, estarán presentes los responsables de los órganos ejecutivos de varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras.
Durante la sesión, según explicó, además de las intervenciones de los jefes de las delegaciones, se presentarán los tradicionales informes sobre las actividades del Consejo Empresarial de los BRICS, la Alianza Empresarial de Mujeres de los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo.
En cuanto al presidente Putin, Ushakov precisó que él mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos. La primera de ellas será organizada con el primer ministro del país anfitrión, Narendra Modi.
También se reunirá con:
el dirigente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa,
el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim,
la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff,
el mandatario de Egipto, Abdelfatah al Sisi,
el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali,
el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed Al Nahyan.
La cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала