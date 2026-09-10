https://noticiaslatam.lat/20260910/el-kremlin-abre-la-puerta-a-conocer-mas-sobre-la-proxima-cumbre-de-los-brics-en-india-1175011401.html

El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India

El Kremlin abre la puerta a conocer más sobre la próxima cumbre de los BRICS en la India

Sputnik Mundo

En las principales sesiones del evento, que se celebrará en Nueva Deli, participarán los jefes de Estado de los BRICS, así como representantes de los países... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T12:49+0000

2026-09-10T12:49+0000

2026-09-10T13:56+0000

internacional

yuri ushakov

política

vladímir putin

nueva deli

brics

la india

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158767272_379:843:2350:1951_1920x0_80_0_0_d0b1c53f26107a477e1dcdb1b0162dbb.jpg

El programa principal de la XVIII Cumbre, bajo el lema "Fortalecimiento de la resiliencia, la innovación, la cooperación y la estabilidad", se inaugurará el 12 de septiembre, apuntó el asesor presidencial. Ese día está prevista una reunión de los jefes de Estado de los países miembros de los BRICS.El 13 de septiembre tendrá lugar una sesión ampliada, en la que a los mandatarios se sumarán los jefes de las delegaciones de 10 países socios de los BRICS, señaló.Entre los países participantes, Ushakov mencionó a Baréin, Bielorrusia, Burundi, Cuba, Filipinas, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Vietnam.Además, estarán presentes los responsables de los órganos ejecutivos de varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras.Durante la sesión, según explicó, además de las intervenciones de los jefes de las delegaciones, se presentarán los tradicionales informes sobre las actividades del Consejo Empresarial de los BRICS, la Alianza Empresarial de Mujeres de los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo.En cuanto al presidente Putin, Ushakov precisó que él mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos. La primera de ellas será organizada con el primer ministro del país anfitrión, Narendra Modi. También se reunirá con:La cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.

https://noticiaslatam.lat/20260908/el-kremlin-informa-sobre-la-visita-de-putin-a-india-1174978546.html

nueva deli

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

yuri ushakov, política, vladímir putin, nueva deli, brics, la india