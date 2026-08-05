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Hay más de 800 detenidos tras amplio operativo regional en defensa de la Amazonía
Hay más de 800 detenidos tras amplio operativo regional en defensa de la Amazonía
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Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú realizaron una de las mayores operaciones coordinadas contra los delitos ambientales en la Amazonía. 05.08.2026, Sputnik Mundo
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Entre el 15 y el 31 de julio, más de 3.600 agentes participaron en acciones contra la minería y tala ilegal, el tráfico de fauna, el contrabando de combustible, así como la ocupación ilegal de tierras.El operativo dejó 839 detenidos tras 1.045 intervenciones en terreno. Además, las autoridades decomisaron más de 280.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente y 195 toneladas de minerales y equipos utilizados en actividades clandestinas.Las fuerzas de seguridad también rescataron más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 ejemplares muertos vinculados al tráfico de fauna silvestre.
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Hay más de 800 detenidos tras amplio operativo regional en defensa de la Amazonía

04:19 GMT 05.08.2026
CC BY 2.0 / Taco Witte / Laguna de la CochaAmazonía colombiana
Amazonía colombiana - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / Taco Witte / Laguna de la Cocha
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Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú realizaron una de las mayores operaciones coordinadas contra los delitos ambientales en la Amazonía.
Entre el 15 y el 31 de julio, más de 3.600 agentes participaron en acciones contra la minería y tala ilegal, el tráfico de fauna, el contrabando de combustible, así como la ocupación ilegal de tierras.
Vista aérea de la Amazonía - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
América Latina
La deforestación en la Amazonía de Brasil cae en 38%
10 de julio, 22:34 GMT
El operativo dejó 839 detenidos tras 1.045 intervenciones en terreno. Además, las autoridades decomisaron más de 280.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente y 195 toneladas de minerales y equipos utilizados en actividades clandestinas.

Las fuerzas de seguridad también rescataron más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 ejemplares muertos vinculados al tráfico de fauna silvestre.
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