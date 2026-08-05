Hay más de 800 detenidos tras amplio operativo regional en defensa de la Amazonía

Entre el 15 y el 31 de julio, más de 3.600 agentes participaron en acciones contra la minería y tala ilegal, el tráfico de fauna, el contrabando de combustible, así como la ocupación ilegal de tierras.El operativo dejó 839 detenidos tras 1.045 intervenciones en terreno. Además, las autoridades decomisaron más de 280.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente y 195 toneladas de minerales y equipos utilizados en actividades clandestinas.Las fuerzas de seguridad también rescataron más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 ejemplares muertos vinculados al tráfico de fauna silvestre.
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú realizaron una de las mayores operaciones coordinadas contra los delitos ambientales en la Amazonía.
Entre el 15 y el 31 de julio, más de 3.600 agentes participaron en acciones contra la minería y tala ilegal, el tráfico de fauna, el contrabando de combustible, así como la ocupación ilegal de tierras.
El operativo dejó 839 detenidos tras 1.045 intervenciones en terreno. Además, las autoridades decomisaron más de 280.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente y 195 toneladas de minerales y equipos utilizados en actividades clandestinas.
Las fuerzas de seguridad también rescataron más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 ejemplares muertos vinculados al tráfico de fauna silvestre.
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