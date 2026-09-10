https://noticiaslatam.lat/20260910/las-ffaa-rusas-liberan-2-asentamientos-y-derriban-mas-de-1000-drones-ucranianos-en-el-ultimo-dia-1175010336.html
Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día
Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T17:43+0000
2026-09-10T17:43+0000
2026-09-10T17:43+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175010392_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_36c31f06f423ba5499f51d264c6e0c11.jpg
Conforme a la nota, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Járkov y extienden la franja de seguridad para impedir que el Ejército ucraniano ataque a los civiles de las localidades fronterizas.Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, siete proyectiles del sistema Himars estadounidense, seis bombas guiadas y derribó 1.030 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, y una estación radar AN/TPQ-50 fabricada en EEUU.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.430 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.
https://noticiaslatam.lat/20260910/la-ue-impulsa-la-cuestion-de-la-movilizacion-de-mujeres-en-ucrania-informa-el-servicio-de-1175008793.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0a/1175010392_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_7489bcbf1d789221ca320d98c67f30b5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, la defensa antiaérea rusa derribó 1.030 drones, agregaron desde el ente castrense.
"Los soldados del grupo de fuerzas Norte, en combates decisivos, tomaron el control de la localidad de Góptovka (...) y de la localidad de Zarúbinka", indica el informe diario.
Conforme a la nota, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Járkov y extienden la franja de seguridad para impedir que el Ejército ucraniano ataque a los civiles de las localidades fronterizas.
Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, siete proyectiles del sistema Himars estadounidense, seis bombas guiadas y derribó 1.030 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas.
En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, y una estación radar AN/TPQ-50 fabricada en EEUU.
En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.430 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 232.319 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.879 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.777 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.415 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.521 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.