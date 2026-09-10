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Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día

Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de... 10.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-10T17:43+0000

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Conforme a la nota, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Járkov y extienden la franja de seguridad para impedir que el Ejército ucraniano ataque a los civiles de las localidades fronterizas.Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, siete proyectiles del sistema Himars estadounidense, seis bombas guiadas y derribó 1.030 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, y una estación radar AN/TPQ-50 fabricada en EEUU.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.430 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.

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