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Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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Conforme a la nota, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Járkov y extienden la franja de seguridad para impedir que el Ejército ucraniano ataque a los civiles de las localidades fronterizas.Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, siete proyectiles del sistema Himars estadounidense, seis bombas guiadas y derribó 1.030 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, y una estación radar AN/TPQ-50 fabricada en EEUU.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.430 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.
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Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día

17:43 GMT 10.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar
Soldados rusos en la zona de la operación militar - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Zarúbinka y Góptovka, en la región de Járkov, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, la defensa antiaérea rusa derribó 1.030 drones, agregaron desde el ente castrense.

"Los soldados del grupo de fuerzas Norte, en combates decisivos, tomaron el control de la localidad de Góptovka (...) y de la localidad de Zarúbinka", indica el informe diario.

Conforme a la nota, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Járkov y extienden la franja de seguridad para impedir que el Ejército ucraniano ataque a los civiles de las localidades fronterizas.
Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, siete proyectiles del sistema Himars estadounidense, seis bombas guiadas y derribó 1.030 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas.
En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
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Las FFAA de Rusia también alcanzaron 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, y una estación radar AN/TPQ-50 fabricada en EEUU.
En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.430 militares, de acuerdo con el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 160 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 232.319 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.879 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.777 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.415 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.521 vehículos militares especiales.

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