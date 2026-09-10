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"Hay confianza y este tribunal da certidumbre a las inversiones", asevera magistrado mexicano

"Hay confianza y este tribunal da certidumbre a las inversiones", asevera magistrado mexicano

Sputnik Mundo

En entrevista exclusiva con Sputnik, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México, Eduardo Santillán... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Fundado hace nueve décadas, el hoy TFJA nació como un organismo para resolver quejas fiscales por parte de los ciudadanos mexicanos.Sin embargo, en la actualidad, en este ente del Poder Judicial se reciben todo tipo de quejas: posibles negligencias médicas por parte del sector público de salud, abusos de autoridad e incluso casos tan mediáticos como el del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. A un año de comenzar sus labores, que combina con la docencia en el Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el magistrado recuerda un caso reciente que llegó a sus manos: un niño atropellado por un vehículo del Ejército mexicano durante un operativo. "Determinamos que no se tuvieron los cuidados adecuados, que se le genera un daño a un menor y que, por lo tanto, la Secretaría de la Defensa, el Estado mexicano, está obligado a reparar el daño. Es parte de lo que hacemos en este tribunal", agrega. "Estamos en un proceso de transformación" Al igual que el resto de los organismos que comprenden el Poder Judicial, reformado a fondo en años recientes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está también en proceso de cambios que, apunta el magistrado Santillán, se enfocan en beneficio de la ciudadanía. Santillán, quien contendió en la elección judicial para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondera que en el país latinoamericano la exigencia de justicia es permanente por lo que se debe apostar por una resolución más empática y expedita de los casos. El actual magistrado fue también uno de los perfiles propuestos por la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum. para llegar al Tribunal del que forma parte. Al respecto, Santillán destaca la autonomía de sus labores y reitera que se rige bajo los preceptos de austeridad y los principios de legalidad. "Sé que es una mujer de leyes, comprometida con el Estado de Derecho, que sabe que para qué sirven los tribunales", señala.Un Poder Judicial nuevo Hace un año, se escribió un nuevo episodio en la historia reciente de México: la entrada de un nuevo Poder Judicial, en donde la Suprema Corte está compuesta por elementos electos de forma popular, lo mismo que magistrados y jueces encargados de impartir justicia en la nación latinoamericana. Al respecto, el magistrado Santillán refiere que el cambio ha sido para bien. Sin embargo, falta camino por recorrer para llegar a una plena impartición de justicia en el territorio mexicano.El litigante abunda que, a pesar de las constantes críticas e incluso voces que anticipaban un panorama nada favorable para el Estado de Derecho del país, México es una nación con un sistema de justicia firme en la actualidad. "No tuvieron razón aquellas voces catastróficas que estimaban que, en un año, iba a desaparecer el Poder Judicial y que el sistema de justicia iba a ser obsoleto. En nuestro país, el sistema de justicia funciona", dice. Además, un tema fundamental que está estrechamente ligado a TFJA es la confianza fiscal con la que goza el país, precisa Santillán, quien destaca la importancia económica que representa México en el mundo y el bienestar de sus indicadores económicos. "Hay confianza en la economía mexicana por toda una serie de factores (...). También ha sido una labor conjunta de los tres poderes y al mismo tiempo de tribunales como el de justicia administrativa. La función de este tribunal es, entre otras cosas, dar certeza a las inversiones, saber que hay reglas claras, que se cumplen esas reglas y que algo también fundamental: que no se negocia la ley y que no se negocia la aplicación de la ley", asevera."Se utilizaban estrategias para darle la vuelta al fisco"De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la inversión directa de los mexicanos en el territorio nacional en el segundo trimestre del 2026 se contrajo más de 57%, al pasar de 24.503 millones de dólares en el período de enero a marzo, a 10.464 millones de dólares en el segundo trimestre. Uno de las justificaciones del sector empresarial mexicano respecto a la poca inversión en el país es que, exponen, falta certidumbre jurídica. Al respecto, el magistrado Santillán reitera que en México hay certidumbre. No obstante, durante décadas, e incluso desde las mismas instituciones, se apostó por "darle la vuelta al fisco". De acuerdo con el abogado, una de las tareas primordiales de esta nueva era respecto al Poder Judicial es ir desterrando "prácticas incorrectas"."Hay reglas claras y se aplican de manera adecuada. También voy viendo un cambio importante de cultura en no estar buscando la trampa, no estar buscando la salida tramposa en materia en materia fiscal. Eso ha permitido que buena parte del desarrollo del país se sustente y hay una mejor recaudación", finalizó.

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