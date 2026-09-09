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Hoja de ruta para conversaciones entre Rusia y Ucrania podría darse en "próximas semanas", según Rubio
Hoja de ruta para conversaciones entre Rusia y Ucrania podría darse en "próximas semanas", según Rubio
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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó de "sustanciales" las conversaciones sostenidas por Steve Witkoff y Jared Kushner en Kiev y Moscú. 09.09.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, Witkoff compartió que durante su visita a Moscú escuchó nuevas ideas sobre el arreglo del conflicto ucraniano y que las negociaciones registraron un importante avance. "Creo que hemos logrado grandes avances en Moscú y hemos escuchado nuevas ideas", declaró Witkoff durante una rueda de prensa en Kiev.
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Hoja de ruta para conversaciones entre Rusia y Ucrania podría darse en "próximas semanas", según Rubio

03:30 GMT 09.09.2026 (actualizado: 03:38 GMT 09.09.2026)
© AP Photo / Jonathan ErnstEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó de "sustanciales" las conversaciones sostenidas por Steve Witkoff y Jared Kushner en Kiev y Moscú.
"Calificaría el fin de semana de productivo, ya que se retomaron los contactos tras meses de escasos avances. Se pusieron sobre la mesa ideas sustanciales y, por primera vez, pareció haber cierta apertura general hacia ellas", indicó a la prensa.
Previamente, Witkoff compartió que durante su visita a Moscú escuchó nuevas ideas sobre el arreglo del conflicto ucraniano y que las negociaciones registraron un importante avance.
"Creo que hemos logrado grandes avances en Moscú y hemos escuchado nuevas ideas", declaró Witkoff durante una rueda de prensa en Kiev.
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