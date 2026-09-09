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Fuerzas rusas siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el cerco a las tropas de Kiev en la región de Járkov y liberaron la localidad de Oziórnoye en la... 09.09.2026, Sputnik Mundo
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En la línea de operaciones de esta agrupación, las bajas ucranianas se situaron en más de 205, de acuerdo con el informe diario.A ellas se suman más de 425 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 315 en la de Este; hasta 210 en la de la agrupación Sur; hasta 200 causadas por el grupo Oeste, y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper. Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados y dos estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas y derribó 1.185 drones. La Flota del Mar Negro destruyó seis lanchas no tripuladas.
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Fuerzas rusas siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el cerco a las tropas de Kiev en la región de Járkov y liberaron la localidad de Oziórnoye en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.395 militares.
"Unidades del grupo de fuerzas Norte establecieron el control sobre la localidad de Oziórnoye en la provincia de Járkov", señala el comunicado.
En la línea de operaciones de esta agrupación, las bajas ucranianas se situaron en más de 205, de acuerdo con el informe diario.
A ellas se suman más de 425 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 315 en la de Este; hasta 210 en la de la agrupación Sur; hasta 200 causadas por el grupo Oeste, y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados y dos estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.
La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas y derribó 1.185 drones. La Flota del Mar Negro destruyó seis lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 231.289 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.866 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.406 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.437 vehículos militares especiales.
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