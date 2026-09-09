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Fuerzas rusas siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día

Fuerzas rusas siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día

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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el cerco a las tropas de Kiev en la región de Járkov y liberaron la localidad de Oziórnoye en la... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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En la línea de operaciones de esta agrupación, las bajas ucranianas se situaron en más de 205, de acuerdo con el informe diario.A ellas se suman más de 425 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 315 en la de Este; hasta 210 en la de la agrupación Sur; hasta 200 causadas por el grupo Oeste, y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper. Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía y transporte y logística utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados y dos estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó un misil de largo alcance ucraniano Neptun, tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas y derribó 1.185 drones. La Flota del Mar Negro destruyó seis lanchas no tripuladas.

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