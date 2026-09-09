Cepeda acusa al Gobierno colombiano de ceder soberanía a EEUU bajo pretexto de "cooperación económica"
16:01 GMT 09.09.2026 (actualizado: 16:13 GMT 09.09.2026)
© AP Photo / Fernando VergaraEl secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (a la izquierda), conversa con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, mientras el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, permanece a su lado durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia
© AP Photo / Fernando Vergara
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El senador colombiano Iván Cepeda arremetió contra los acuerdos suscritos entre Colombia y EEUU durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Barranquilla, acusando al Gobierno de disfrazar con eufemismos la entrega de recursos estratégicos y soberanía a Washington.
En una publicación en X, Iván Cepeda denunció que "la entrega de los recursos minerales estratégicos a EEUU, a cambio de destrucción ambiental" es lo que ahora "se le llama cooperación económica".
Con el mismo tono irónico, el senador afirmó que "a la intervención militar en el país" se la denomina "seguridad regional".
Cepeda no se detuvo ahí: aseguró que recibir "residuos radioactivos" en territorio colombiano es presentado como "uso pacífico de energía nuclear". Y remató su crítica señalando que "toda esta entrega de soberanía" es la que permite a Colombia ser calificada como "el principal socio estratégico de EEUU en el hemisferio".
TRADUCCIÓN— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 9, 2026
Ahora la entrega de nuestro recursos minerales estratégicos a EEUU, a cambio de destrucción ambiental, se le llama “cooperación económica”.
A la intervención militar en nuestro país, “seguridad regional”.
Y a recibir residuos radioactivos “uso pacífico de…
El 8 de septiembre de 2026, en Barranquilla, Marco Rubio y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, firmaron dos memorandos. El Departamento de Estado describe el documento de minerales como un marco para cadenas de suministro "resilientes, diversificadas y justas" de minerales críticos y tierras raras, con el compromiso de movilizar "garantías, préstamos, capital, acuerdos de compra, seguros o facilitación normativa" para "identificar y financiar conjuntamente proyectos de extracción y procesamiento en un plazo de seis meses".
El memorando en el ámbito nuclear, precisa Washington, crea cooperación civil "basada en las obligaciones del Tratado de No Proliferación y las salvaguardias" del OIEA, para explorar tecnologías estadounidenses —"reactores avanzados y reactores modulares pequeños"— y usos como "reactores de investigación, radioisótopos, medicina nuclear, agricultura y gestión de residuos".
Desde la Cancillería afirmaron que los memorandos "establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano", orientado al "intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias".
El memorando en el ámbito nuclear, precisa Washington, crea cooperación civil "basada en las obligaciones del Tratado de No Proliferación y las salvaguardias" del OIEA, para explorar tecnologías estadounidenses —"reactores avanzados y reactores modulares pequeños"— y usos como "reactores de investigación, radioisótopos, medicina nuclear, agricultura y gestión de residuos".
Desde la Cancillería afirmaron que los memorandos "establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano", orientado al "intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias".