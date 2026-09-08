"Eso tiene que cambiar": Colombia flexibiliza el porte de armas tras años de restricción
© REUTERS Luisa GonzalezEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la firma del decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. La medida responde a una de las promesas que el mandatario hizo durante su campaña.
"Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar", escribió el mandatario del país caribeño en su cuenta de X.
De la Espriella respaldó su decisión con cifras: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.
"Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir", afirmó.
El mandatario aclaró que la medida no habilita el porte indiscriminado: se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.
"Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado", sentenció.
La norma también elimina la autorización especial adicional que debían tramitar los titulares de permisos vigentes durante la suspensión general, aunque precisa que la medida no crea nuevos derechos, no autoriza el libre porte de armas ni modifica los requisitos, condiciones, restricciones y controles establecidos por la legislación colombiana.
"Las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas y tal. Así que estoy feliz de firmar este decreto porque ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender", agregó De la Espriella.
La decisión pone fin a la suspensión general de los permisos de porte de armas que regía en Colombia de forma prácticamente continua desde finales de 2015 y que había sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Gobierno no eliminó las normas que regulan el acceso a las armas.
El Decreto Ley 2.535 de 1993 continúa vigente y, por tanto, los ciudadanos todavía necesitan un permiso expedido por la autoridad competente para portar un arma.
El nuevo decreto dispone además que el Ministerio de Defensa Nacional deberá impartir las directrices administrativas, técnicas y operativas para actualizar los registros y sistemas de información utilizados en la expedición, control y verificación de los permisos.
Las restricciones al porte de armas de fuego en Colombia estuvieron vigentes desde 2018: cada año las autoridades prorrogaban una suspensión general de los permisos de porte (la última vez mediante el Decreto 1.482 del 31 de diciembre de 2025, que extendió la medida durante todo 2026).
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