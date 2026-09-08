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Las tropas rusas liberan 2 asentamientos en la última jornada de combates

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Dólguenkoye y Bereznikí, en la región de Járkov, informan desde el Ministerio... 08.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-08T15:48+0000

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Agrega que los militares rusos también tomaron bajo control la localidad de Bereznikí, en la misma provincia.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 380 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística de Ucrania, utilizada por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron nueve vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, 12 bombas guiadas y derribó 713 drones.

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