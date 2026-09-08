Las tropas rusas liberan 2 asentamientos en la última jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Dólguenkoye y Bereznikí, en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.285 militares.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte en la región de Járkov continúan ampliando el anillo exterior de cerco de las fuerzas enemigas. Como resultado, establecieron el control sobre la localidad de Dólguenkoye", señala el informe diario.
Agrega que los militares rusos también tomaron bajo control la localidad de Bereznikí, en la misma provincia.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 380 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y logística de Ucrania, utilizada por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron nueve vehículos blindados. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, 12 bombas guiadas y derribó 713 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 230.104 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.859 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.400 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 71.340 vehículos militares especiales.
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