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La industria bananera de Ecuador, en jaque por la infiltración del crimen organizado

La industria bananera de Ecuador, en jaque por la infiltración del crimen organizado

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La caída de la producción en Centroamérica y Asia posiciona a Ecuador como el principal abastecedor de banano, con casi 250 millones de cajas enviadas hasta... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, la filtración del crimen organizado en la logística agrícola obliga a los exportadores a destinar más de un millón de dólares diarios en blindaje de contenedores, custodia y tecnología.A pesar del balance positivo, la industria enfrenta un escenario complejo condicionado por el incremento de los costos operativos, la logística internacional y la presencia del crimen organizado en la cadena de transporte.El banano ecuatoriano y su situación actualEl comportamiento de los envíos refleja una sólida exportación hacia destinos tradicionales y de alta exigencia arancelaria y ambiental. José Antonio Hidalgo, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), detalla la distribución de la oferta y las variaciones registradas durante el año.Hidalgo destaca que la inserción de la fruta alcanza una escala global de hasta 70 destinos y los exportadores nacionales se han adaptado a lo largo del tiempo para consolidarse como proveedores confiables y competitivos. No obstante, la dinámica del banano difiere sustancialmente de otros productos que genera el país."Un contenedor de banano tiene un valor aproximado de 10.000 dólares, frente a un contenedor de camarón, que puede llegar hasta los 200.000 dólares. Sin embargo, cuando hablamos de volumen, el banano es un producto que genera una importante demanda de servicios de transporte y logística, tanto en el país como a nivel internacional. De hecho, somos el mayor usuario de contenedores refrigerados del mundo", explica Hidalgo.La vulnerabilidad en el transporteEl gran volumen de carga exportable convierte a la fruta en el blanco prioritario del narcotráfico. Estimaciones del sector exportador y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) indican que la industria destina actualmente entre 1 millón y 1,5 millones de dólares diarios a seguridad privada y tecnología de control.Según el experto, después de esta cadena se reduce el control en la toma de decisiones para los exportadores. "Es importante señalar que tanto la decisión sobre el retiro del contenedor vacío como su destino final son determinados por la naviera. Nosotros, como exportadores, no decidimos a qué puerto se dirige el contenedor", explica.El ejecutivo añade que existe un riesgo operativo que va más allá de los esfuerzos financieros que se han realizado. "Nuestro desafío es que, al ser el producto de mayor volumen, siete de cada 10 contenedores que se exportan son de banano. Además, aproximadamente el 30% tiene como destino la Unión Europea, que se encuentra entre las rutas de mayor interés para las bandas delincuenciales", añade.Por su parte, Juan Francisco Burneo Jaramillo, ingeniero en agronegocios, coincide en que el eslabón del transporte concentra las principales vulnerabilidades."Antes, la seguridad no era un costo que tuviéramos muy presente y hoy por hoy es algo que ya representa. La ayuda del Estado sí ha existido con una fuerte inversión, pero obviamente la empresa privada sí tiene que hacer esfuerzos individuales como para proteger sus propios cultivos privados", argumenta Burneo en charla con este medio.Para frenar la filtración de sustancias sujetas a fiscalización, el sector privado ha asumido la implementación y costo operativo de controles tecnificados en los puertos del país."Está la decisión, a nivel nacional, de adaptar escáneres en todos los puertos del país y estos son financiados por el sector exportador. Pagamos el equivalente al 8% del salario básico unificado por cada contenedor que pasa por los puertos. Son medidas no intrusivas que antes no teníamos y que hoy constituyen una herramienta para el Estado en el manejo y perfilamiento de los contenedores”, señala Hidalgo.Corresponsabilidad internacionalTanto los analistas del sector como los gremios enfatizan que el problema del narcotráfico en las cargas de banano no es un problema exclusivo del agricultor o del exportador ecuatoriano, sino un fenómeno criminal transnacional impulsado por la alta demanda de estupefacientes en los países de destino."Nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar a la Unión Europea que, más allá de todos los esfuerzos que estamos realizando aquí, de nuestra predisposición para compartir información y trabajar de manera conjunta, también debe haber esfuerzos para declarar este fenómeno como un problema de salud pública en cada uno de los países", enfatiza el presidente ejecutivo de AEBE.En ese mismo sentido, Burneo subraya que debe existir una corresponsabilidad con los países europeos justamente para que haya un esfuerzo de ambas partes. La industria plantea que las empresas navieras internacionales asuman una postura más activa en la protección de la carga y el compartimiento de información de inteligencia con las autoridades locales para así frenar este fenómeno de manera conjunta.

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