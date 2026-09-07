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Sequía orilla a las autoridades del Canal de Panamá a considerar nuevas restricciones de tránsito
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Ilya Espino de Marotta, funcionaria encargada de administrar la ruta interoceánica, señaló que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño ha reavivado las... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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Ante esta situación, explicó, se encuentran analizando establecer restricciones al tránsito marítimo a partir de comienzos de 2027 si las lluvias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año no logran recuperar los niveles de los embalses que abastecen la vía.Para mitigar el déficit hídrico, la entidad gubernamental que administra el Canal de Panamá ya ha empezado a aplicar medidas operativas como la reducción gradual de los cupos diarios de tránsito para preservar el agua en los lagos Gatún y Alajuela.
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Sequía orilla a las autoridades del Canal de Panamá a considerar nuevas restricciones de tránsito

22:45 GMT 07.09.2026
© AP Photo / Arnulfo FrancoPuente de las Américas en Panamá
Puente de las Américas en Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
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Ilya Espino de Marotta, funcionaria encargada de administrar la ruta interoceánica, señaló que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño ha reavivado las alertas sobre la disponibilidad hídrica en una arteria estratégica por la que circula entre el 3% y el 5% del comercio mundial.
Ante esta situación, explicó, se encuentran analizando establecer restricciones al tránsito marítimo a partir de comienzos de 2027 si las lluvias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año no logran recuperar los niveles de los embalses que abastecen la vía.
Ingresos del Canal de Panamá marcan récord luego de superar la sequía - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
América Latina
El Canal de Panamá se prepara para posibles sequías por el fenómeno 'El Niño'
26 de mayo, 22:34 GMT
Para mitigar el déficit hídrico, la entidad gubernamental que administra el Canal de Panamá ya ha empezado a aplicar medidas operativas como la reducción gradual de los cupos diarios de tránsito para preservar el agua en los lagos Gatún y Alajuela.
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