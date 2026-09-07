Sequía orilla a las autoridades del Canal de Panamá a considerar nuevas restricciones de tránsito

Ante esta situación, explicó, se encuentran analizando establecer restricciones al tránsito marítimo a partir de comienzos de 2027 si las lluvias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año no logran recuperar los niveles de los embalses que abastecen la vía.Para mitigar el déficit hídrico, la entidad gubernamental que administra el Canal de Panamá ya ha empezado a aplicar medidas operativas como la reducción gradual de los cupos diarios de tránsito para preservar el agua en los lagos Gatún y Alajuela.
Ilya Espino de Marotta, funcionaria encargada de administrar la ruta interoceánica, señaló que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño ha reavivado las alertas sobre la disponibilidad hídrica en una arteria estratégica por la que circula entre el 3% y el 5% del comercio mundial.
Ante esta situación, explicó, se encuentran analizando establecer restricciones al tránsito marítimo a partir de comienzos de 2027 si las lluvias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año no logran recuperar los niveles de los embalses que abastecen la vía.
Para mitigar el déficit hídrico, la entidad gubernamental que administra el Canal de Panamá ya ha empezado a aplicar medidas operativas como la reducción gradual de los cupos diarios de tránsito para preservar el agua en los lagos Gatún y Alajuela.
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