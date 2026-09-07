https://noticiaslatam.lat/20260907/incautan-en-colombia-casi-700-kilos-de-marihuana-en-una-via-en-el-centro-del-pais-1174966680.html

Incautan en Colombia casi 700 kilos de marihuana en una vía en el centro del país

Incautan en Colombia casi 700 kilos de marihuana en una vía en el centro del país

Sputnik Mundo

El descubrimiento fue realizado durante un operativo de control y vigilancia en una estación de pesaje en el municipio de Fusagasugá (centro), en la vía... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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Durante la inspección, la fuerza pública concretó la captura de los dos ocupantes del automóvil, quienes quedaron a disposición de la justicia. El hallazgo se produjo tras la actitud sospechosa de los viajeros, lo que llevó a los uniformados a realizar un registro minucioso. En el procedimiento, se descubrieron varias cajas de cartón que ocultaban múltiples paquetes del estupefaciente envueltos en papel vinipel. Las autoridades precisaron que el cargamento de 676 kilos decomisado está valuado en aproximadamente 1.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 450.000 dólares estadounidenses) en el mercado ilegal. Tanto el vehículo inmovilizado como la droga y los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, añadieron.

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