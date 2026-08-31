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"Golpe multinacional al narcotráfico": fuerzas de Colombia incautaron más de 4,6 toneladas de cocaína
"Golpe multinacional al narcotráfico": fuerzas de Colombia incautaron más de 4,6 toneladas de cocaína
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que la Fuerza Aérea nacional lideró una operación denominada Zeus Arcano III, en la que participaron... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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En ese sentido, el mandatario informó que del 11 al 30 de agosto se incautaron 4.687 kilogramos de cocaína y 22 de THC. Además, señaló que hay ocho detenidos y dos lanchas rápidas fueron aseguradas."Son más de USD 157 millones que les quitamos a las finanzas del crimen organizado transnacional. Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales", ahondó De la Espriella en su mensaje.
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"Golpe multinacional al narcotráfico": fuerzas de Colombia incautaron más de 4,6 toneladas de cocaína

03:48 GMT 31.08.2026
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Elemento de la Fuerza Aérea Colombiana - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que la Fuerza Aérea nacional lideró una operación denominada Zeus Arcano III, en la que participaron 30 países y 17 agencias con el objetivo de articular "capacidades aéreas, marítimas y humanas contra el crimen organizado transnacional".
En ese sentido, el mandatario informó que del 11 al 30 de agosto se incautaron 4.687 kilogramos de cocaína y 22 de THC. Además, señaló que hay ocho detenidos y dos lanchas rápidas fueron aseguradas.
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El presidente de Colombia ordena la extradición de cinco cabecillas de grupos armados a EEUU
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"Son más de USD 157 millones que les quitamos a las finanzas del crimen organizado transnacional. Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales", ahondó De la Espriella en su mensaje.
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