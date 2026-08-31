"Golpe multinacional al narcotráfico": fuerzas de Colombia incautaron más de 4,6 toneladas de cocaína

En ese sentido, el mandatario informó que del 11 al 30 de agosto se incautaron 4.687 kilogramos de cocaína y 22 de THC. Además, señaló que hay ocho detenidos y dos lanchas rápidas fueron aseguradas."Son más de USD 157 millones que les quitamos a las finanzas del crimen organizado transnacional. Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales", ahondó De la Espriella en su mensaje.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que la Fuerza Aérea nacional lideró una operación denominada Zeus Arcano III, en la que participaron 30 países y 17 agencias con el objetivo de articular "capacidades aéreas, marítimas y humanas contra el crimen organizado transnacional".
En ese sentido, el mandatario informó que del 11 al 30 de agosto se incautaron 4.687 kilogramos de cocaína y 22 de THC. Además, señaló que hay ocho detenidos y dos lanchas rápidas fueron aseguradas.
"Son más de USD 157 millones que les quitamos a las finanzas del crimen organizado transnacional. Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales", ahondó De la Espriella en su mensaje.
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