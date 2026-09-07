Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260907/el-poder-judicial-es-autonomo-sentencia-el-presidente-de-la-suprema-corte-de-mexico-1174974662.html
"El Poder Judicial es autónomo", sentencia el presidente de la Suprema Corte de México
"El Poder Judicial es autónomo", sentencia el presidente de la Suprema Corte de México
Sputnik Mundo
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreció un mensaje con motivo del primer año en el cargo, en el que dijo además... 07.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-07T22:44+0000
2026-09-07T22:44+0000
américa latina
política
méxico
suprema corte de méxico
suprema corte de justicia de la nación (méxico)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174974744_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_fa9af606460e37b0371e6260a7ece857.jpg
"Este año de trabajo ha servido para despejar dudas: el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda; insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida", dijo.Aguilar Ortiz llegó al cargo luego de la reforma constitucional en la que se estableció que los integrantes del Poder Judicial serían electos mediante el voto popular, por lo que el actual titular de la Suprema Corte llegó al cargo tras haber triunfado en los comicios.
https://noticiaslatam.lat/20260907/sheinbaum-mexico-no-es-ni-sera-colonia-ni-protectorado-de-ningun-pais-extranjero-1174974393.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174974744_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_6bc369a3426ab73232dcb32db9536025.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, méxico, suprema corte de méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico)
política, méxico, suprema corte de méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico)

"El Poder Judicial es autónomo", sentencia el presidente de la Suprema Corte de México

22:44 GMT 07.09.2026
© Foto : X - @SCJNHugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
© Foto : X - @SCJN
Síguenos en
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreció un mensaje con motivo del primer año en el cargo, en el que dijo además que los sectores políticos, económicos y sociales de México "pueden contar con este nuevo Poder Judicial".
"Este año de trabajo ha servido para despejar dudas: el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda; insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida", dijo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
América Latina
Sheinbaum: "México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero"
22:40 GMT
Aguilar Ortiz llegó al cargo luego de la reforma constitucional en la que se estableció que los integrantes del Poder Judicial serían electos mediante el voto popular, por lo que el actual titular de la Suprema Corte llegó al cargo tras haber triunfado en los comicios.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала