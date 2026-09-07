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"El Poder Judicial es autónomo", sentencia el presidente de la Suprema Corte de México

"El Poder Judicial es autónomo", sentencia el presidente de la Suprema Corte de México

Sputnik Mundo

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreció un mensaje con motivo del primer año en el cargo, en el que dijo además... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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"Este año de trabajo ha servido para despejar dudas: el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda; insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida", dijo.Aguilar Ortiz llegó al cargo luego de la reforma constitucional en la que se estableció que los integrantes del Poder Judicial serían electos mediante el voto popular, por lo que el actual titular de la Suprema Corte llegó al cargo tras haber triunfado en los comicios.

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