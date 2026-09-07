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Corea del Norte pone en funcionamiento el nuevo destructor Kang Kon
Corea del Norte pone en funcionamiento el nuevo destructor Kang Kon
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció la puesta en servicio del segundo destructor de la clase Choe Hyon. 07.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-07T04:25+0000
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Declaró que el buque de nueva generación debe asestar "un golpe de represalia letal a los enemigos" como parte del sistema estatal de contraataque nuclear.El destructor Kang Kon posee una "capacidad de combate compleja" para llevar a cabo misiones operativas en cualquier tipo de aguas, según la KCNA.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció la puesta en servicio del segundo destructor de la clase Choe Hyon.
Declaró que el buque de nueva generación debe asestar "un golpe de represalia letal a los enemigos"
como parte del sistema estatal de contraataque nuclear.
El destructor Kang Kon posee
una "capacidad de combate compleja" para llevar a cabo misiones operativas en cualquier tipo de aguas, según la KCNA.
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