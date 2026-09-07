Autoridades investigan brote de salmonela en uno de los hospitales más importantes de México

Para evitar y detectar un brote similar, el funcionario expuso que los protocolos de revisión se extenderán al resto de instituciones de salud de México. Ante ello, Kershenobich instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud a hacer evaluaciones urgentes.
La Secretaría de Salud del país latinoamericano anunció que abrirá pesquisas sobre el caso de 135 médicos residentes que contrajeron esta bacteria en el Hospital General de México, ubicado en la capital de la nación.
"Desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido y es proteger la salud de las y los residentes, atender a quienes resultaron afectados e investigar con rigor las causas de este evento", resaltó el titular de la dependencia, David Kershenobich, en redes sociales.
Para evitar y detectar un brote similar, el funcionario expuso que los protocolos de revisión se extenderán al resto de instituciones de salud de México.
Ante ello, Kershenobich instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud a hacer evaluaciones urgentes.
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