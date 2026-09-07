https://noticiaslatam.lat/20260907/autoridades-investigan-brote-de-salmonela-en-uno-de-los-hospitales-mas-importantes-de-mexico---1174967674.html

Autoridades investigan brote de salmonela en uno de los hospitales más importantes de México

Autoridades investigan brote de salmonela en uno de los hospitales más importantes de México

Sputnik Mundo

La Secretaría de Salud del país latinoamericano anunció que abrirá pesquisas sobre el caso de 135 médicos residentes que contrajeron esta bacteria en el... 07.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-07T03:00+0000

2026-09-07T03:00+0000

2026-09-07T03:00+0000

américa latina

💗 salud

méxico

salmonela

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174967412_155:66:986:534_1920x0_80_0_0_58f7da229613c01885204fceeed921fe.jpg

Para evitar y detectar un brote similar, el funcionario expuso que los protocolos de revisión se extenderán al resto de instituciones de salud de México. Ante ello, Kershenobich instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud a hacer evaluaciones urgentes.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, méxico, salmonela