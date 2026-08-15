México descarta presencia de salmonela en chiles jalapeños

El estudio, de acuerdo con las autoridades, se hizo en una unidad de empaque de este alimento, ubicada en el estado de Nuevo León (noreste). Anteriormente, las autoridades sanitarias de EEUU señalaron que la salmonela puede causar fiebre, diarrea y dolor abdominal, con mayor riesgo de complicaciones en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expuso que, tras diversas pruebas a estos alimentos, se determinó que no tenían rastro de la cepa Salmonella Javiana.
Ello, ahondó la dependencia mexicana en un comunicado, "forma parte de la notificación hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) por un brote de salmonela registrado en territorio estadounidense, presuntamente asociado al consumo de chiles de Coast Citrus Distributors".
El estudio, de acuerdo con las autoridades, se hizo en una unidad de empaque de este alimento, ubicada en el estado de Nuevo León (noreste).