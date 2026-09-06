Fuerzas de EEUU interceptan una presunta estación de reabastecimiento en el Pacífico oriental

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros. Los individuos retirados de la embarcación principal han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", se lee en la publicación del Comando, sin que se presentaran las pruebas de los señalamientos ni se detallara el número de detenidos.De acuerdo con las autoridades, una vez que la estación flotante fue despejada y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas.
El Comando Sur estadounidense aseguró, a través de un mensaje en redes sociales, que la estación flotante se formaba de múltiples embarcaciones con el fin de presuntamente apoyar en operaciones de trasiego de drogas en alta mar. Esta es la tercera operación de este tipo en una semana.
"La inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros. Los individuos retirados de la embarcación principal han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", se lee en la publicación del Comando, sin que se presentaran las pruebas de los señalamientos ni se detallara el número de detenidos.