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Fuerzas de EEUU interceptan una presunta estación de reabastecimiento en el Pacífico oriental
Fuerzas de EEUU interceptan una presunta estación de reabastecimiento en el Pacífico oriental
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El Comando Sur estadounidense aseguró, a través de un mensaje en redes sociales, que la estación flotante se formaba de múltiples embarcaciones con el fin de... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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"La inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros. Los individuos retirados de la embarcación principal han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", se lee en la publicación del Comando, sin que se presentaran las pruebas de los señalamientos ni se detallara el número de detenidos.De acuerdo con las autoridades, una vez que la estación flotante fue despejada y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas.
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Fuerzas de EEUU interceptan una presunta estación de reabastecimiento en el Pacífico oriental

03:55 GMT 06.09.2026
© Foto : X / @SouthcomEl Ejército de EEUU en el Caribe
El Ejército de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
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El Comando Sur estadounidense aseguró, a través de un mensaje en redes sociales, que la estación flotante se formaba de múltiples embarcaciones con el fin de presuntamente apoyar en operaciones de trasiego de drogas en alta mar. Esta es la tercera operación de este tipo en una semana.
"La inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros. Los individuos retirados de la embarcación principal han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", se lee en la publicación del Comando, sin que se presentaran las pruebas de los señalamientos ni se detallara el número de detenidos.
El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, revisa un mapa junto al jefe del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan, durante su visita a la ciudad de Tumaco en agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
América Latina
El Pacífico colombiano, el nuevo punto estratégico para el Comando Sur de EEUU
28 de agosto, 00:51 GMT
De acuerdo con las autoridades, una vez que la estación flotante fue despejada y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas.
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