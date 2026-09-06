Los precios mundiales de los alimentos aumentaron un 1,9% durante agosto, según la ONU

Se trata de un incremento considerablemente mayor al registrado en julio pasado, cuando el alza fue de apenas un 0,6%. Sin embargo, explicó la FAO, durante el verano europeo fue especialmente caluroso, lo que provocó una sequía.En comparación con agosto de 2025, el precio mundial de los alimentos se elevó en un 2,5% a tasa anual, detalló la organización.Tan solo el precio del azúcar, abundó la FAO, se elevó en un 11,9%, alcanzando su nivel más alto en más de 13 meses. En tanto, el trigo se disparó un 15% con respecto al año pasado.Aunque el precio del maíz no tuvo gran cambio, el reporte, citado por diversos medios, señala que hay perspectivas de menores rendimientos para algunas regiones de EEUU y Europa debido al encarecimiento de los fertilizantes por el bloqueo en Ormuz.La carne de ave, el arroz y el aceite también registraron un alza en sus precios. Sin embargo, la carne vacuna fue una excepción notable, pues su precio retrocedió tras la fijación por parte de China de cuotas de importación.
Las principales razones del alza en los alimentos, detalló la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fueron la sequía y el encarecimiento de los fertilizantes debido al conflicto en Oriente Medio.
Se trata de un incremento considerablemente mayor al registrado en julio pasado, cuando el alza fue de apenas un 0,6%. Sin embargo, explicó la FAO, durante el verano europeo fue especialmente caluroso, lo que provocó una sequía.
En comparación con agosto de 2025, el precio mundial de los alimentos se elevó en un 2,5% a tasa anual, detalló la organización.
Tan solo el precio del azúcar, abundó la FAO, se elevó en un 11,9%, alcanzando su nivel más alto en más de 13 meses. En tanto, el trigo se disparó un 15% con respecto al año pasado.
Aunque el precio del maíz no tuvo gran cambio, el reporte, citado por diversos medios, señala que hay perspectivas de menores rendimientos para algunas regiones de EEUU y Europa debido al encarecimiento de los fertilizantes por el bloqueo en Ormuz.
La carne de ave, el arroz y el aceite también registraron un alza en sus precios. Sin embargo, la carne vacuna fue una excepción notable, pues su precio retrocedió tras la fijación por parte de China de cuotas de importación.
"Los impactos climáticos, las tensiones geopolíticas y las perturbaciones logísticas en el comercio se combinan, reduciendo las previsiones de abastecimiento", advirtió el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.
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