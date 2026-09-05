https://noticiaslatam.lat/20260905/rusia-golpea-plantas-metalurgicas-al-servicio-de-las-ffaa-de-ucrania-informa-la-defensa-rusa-1174950963.html

Rusia golpea plantas metalúrgicas al servicio de las FFAA de Ucrania, informa la Defensa rusa

Rusia golpea plantas metalúrgicas al servicio de las FFAA de Ucrania, informa la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas lanzaron un ataque durante la noche del 4 al 5 de septiembre contra complejos metalúrgicos en la región de Dnepropetrovsk que abastecen a las... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Según el comunicado, también fueron blanco de los golpes:Además, el 4 de septiembre por la noche, en la región de Kiev fueron atacados el centro de inteligencia en la localidad de Brovari y un punto logístico usado para almacenar material militar. Asimismo, los militares rusos alcanzaron instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible para las FFAA de Ucrania en el aeródromo de Gostomel, añade la Defensa rusa.

https://noticiaslatam.lat/20260904/moscu-mantiene-abierta-la-posibilidad-de-una-solucion-pacifica-al-conflicto-ucraniano-indica-el-1174940456.html

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