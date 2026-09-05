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Rusia golpea plantas metalúrgicas al servicio de las FFAA de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia golpea plantas metalúrgicas al servicio de las FFAA de Ucrania, informa la Defensa rusa
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Las FFAA rusas lanzaron un ataque durante la noche del 4 al 5 de septiembre contra complejos metalúrgicos en la región de Dnepropetrovsk que abastecen a las... 05.09.2026, Sputnik Mundo
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Según el comunicado, también fueron blanco de los golpes:Además, el 4 de septiembre por la noche, en la región de Kiev fueron atacados el centro de inteligencia en la localidad de Brovari y un punto logístico usado para almacenar material militar. Asimismo, los militares rusos alcanzaron instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible para las FFAA de Ucrania en el aeródromo de Gostomel, añade la Defensa rusa.
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Rusia golpea plantas metalúrgicas al servicio de las FFAA de Ucrania, informa la Defensa rusa
07:02 GMT 05.09.2026 (actualizado: 07:08 GMT 05.09.2026)
Las FFAA rusas lanzaron un ataque durante la noche del 4 al 5 de septiembre contra complejos metalúrgicos en la región de Dnepropetrovsk que abastecen a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, reportó el Ministerio de Defensa ruso. Además, se produjeron ataques contra blancos en el sur de Ucrania y las cercanías de Kiev, agregó.
"En la región de Dnepropetrovsk fueron alcanzados el Complejo Metalúrgico del Dniéper [Kamet-Stal] y la Planta Metalúrgica del Dniéper, que son los principales proveedores de productos metalúrgicos para la producción militar de Ucrania", se lee en el comunicado de la entidad castrense.
Según el comunicado, también fueron blanco de los golpes:
Un centro logístico utilizado para almacenar material militar y una subestación eléctrica, en Nikoláyev y en la región de Nikoláyev
.
Un centro logístico y un buque con equipamiento militar para las FFAA de Ucrania en el puerto de Chernomorsk, en la región de Odesa
.
Además, el 4 de septiembre por la noche, en la región de Kiev fueron atacados el centro de inteligencia en la localidad de Brovari y un punto logístico usado para almacenar material militar. Asimismo, los militares rusos alcanzaron instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible para las FFAA de Ucrania en el aeródromo de Gostomel, añade la Defensa rusa.