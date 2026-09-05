https://noticiaslatam.lat/20260905/rusia-consuma-su-giro-historico-hacia-el-asia-pacifico-1174952357.html
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Sputnik Mundo
La reorientación rusa hacia el Asia-Pacífico ya es un hecho consumado. Moscú se consolida definitivamente como uno de los actores clave en una región que está... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T15:00+0000
2026-09-05T15:00+0000
2026-09-05T15:00+0000
puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/05/1174953134_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4dadb818cb5b878cc14264e713104311.jpg
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Sputnik Mundo
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
2026-09-05T15:00+0000
true
PT50M41S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
La reorientación rusa hacia el Asia-Pacífico ya es un hecho consumado. Moscú se consolida definitivamente como uno de los actores clave en una región que está destronando a Occidente como principal centro económico, financiero, industrial y tecnológico del planeta en un 'win-win', tanto para el gigante euroasiático como también para sus aliados.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Introducción del programa
01:24
Acuerdo petrolero Venezuela-EEUU, al detalle
27:35
Rusia consuma el giro hacia el Asia-Pacífico
43:38
Eurasia se consolida en un acercamiento sin precedentes