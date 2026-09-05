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Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260905/rusia-consuma-su-giro-historico-hacia-el-asia-pacifico-1174952357.html
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Sputnik Mundo
La reorientación rusa hacia el Asia-Pacífico ya es un hecho consumado. Moscú se consolida definitivamente como uno de los actores clave en una región que está... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T15:00+0000
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puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
Sputnik Mundo
Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico
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1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia consuma su giro histórico hacia el Asia-Pacífico

15:00 GMT 05.09.2026
© Sputnik
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La reorientación rusa hacia el Asia-Pacífico ya es un hecho consumado. Moscú se consolida definitivamente como uno de los actores clave en una región que está destronando a Occidente como principal centro económico, financiero, industrial y tecnológico del planeta en un 'win-win', tanto para el gigante euroasiático como también para sus aliados.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:24 Acuerdo petrolero Venezuela-EEUU, al detalle
27:35 Rusia consuma el giro hacia el Asia-Pacífico
43:38 Eurasia se consolida en un acercamiento sin precedentes
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