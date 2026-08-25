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"Lago EEUU": Trump planea renombrar el lago Ontario en medio de las tensiones con Canadá
"Lago EEUU": Trump planea renombrar el lago Ontario en medio de las tensiones con Canadá
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Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de renombrar el lago Ontario como "lago EEUU", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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"Dado que ya no esperamos tener muchos tratos con Ontario", explicó Trump su propuesta.La propuesta del mandatario aún no ha recibido una reacción oficial por parte de las autoridades canadienses.La idea se planteó en el contexto de un nuevo episodio del conflicto comercial entre Washington y Ottawa. Anteriormente, Trump anunció que a partir del 1 de enero de 2027 los aranceles estadounidenses sobre automóviles, camiones y piezas de repuesto canadienses subirán hasta el 50%. También calificó de "payasos" a los políticos canadienses y predijo un aumento del desempleo en ese país.En la segunda mitad de julio, el inquilino de la Casa Blanca impuso aranceles adicionales del 50% a productos canadienses. Estas medidas afectaron al alcohol, los productos lácteos y otras mercancías.Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá impondría aranceles de respuesta a las importaciones estadounidenses aplicando el principio de "dólar por dólar" una vez que entraran en vigor los nuevos gravámenes impuestos por Washington.
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"Lago EEUU": Trump planea renombrar el lago Ontario en medio de las tensiones con Canadá

17:49 GMT 25.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de renombrar el lago Ontario como "lago EEUU", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de la red social Truth Social. Sus palabras llegaron en medio de la tensión comercial entre Ottawa y Washington.
"Dado que ya no esperamos tener muchos tratos con Ontario", explicó Trump su propuesta.
La propuesta del mandatario aún no ha recibido una reacción oficial por parte de las autoridades canadienses.
La idea se planteó en el contexto de un nuevo episodio del conflicto comercial entre Washington y Ottawa. Anteriormente, Trump anunció que a partir del 1 de enero de 2027 los aranceles estadounidenses sobre automóviles, camiones y piezas de repuesto canadienses subirán hasta el 50%. También calificó de "payasos" a los políticos canadienses y predijo un aumento del desempleo en ese país.
En la segunda mitad de julio, el inquilino de la Casa Blanca impuso aranceles adicionales del 50% a productos canadienses. Estas medidas afectaron al alcohol, los productos lácteos y otras mercancías.
Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá impondría aranceles de respuesta a las importaciones estadounidenses aplicando el principio de "dólar por dólar" una vez que entraran en vigor los nuevos gravámenes impuestos por Washington.
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