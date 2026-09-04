Esta nación latinoamericana alcanza cifra récord en comercio electrónico
© AP Photo / Stephen B. MortonChina y EEUU sostienen una guerra comercial, donde los aranceles juegan un papel muy importante.
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Durante el segundo trimestre de este año, en Colombia se realizaron 223,87 millones de compras en línea, de acuerdo con el reporte más actual de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).
Este es un crecimiento de 31,1% en comparación con el mismo período el año anterior, representando un aumento de 53 millones de transacciones.
"Al descontar el efecto de la inflación, las ventas llegaron a 28,78 billones de pesos colombianos (poco más de 9.100 millones de dólares) constantes, con un crecimiento real de 13,8 % frente al mismo periodo del año anterior. Esto confirma que el comercio electrónico mantiene una expansión real y que el aumento de las ventas no responde únicamente al incremento de los precios", detalló la cámara.
Entre el cuarto y sexto mes del año, las ventas realizadas del comercio electrónico en el país sudamericano contabilizaron 41.81 billones de pesos colombianos (alrededor de 13.300 millones de dólares), mostrando un aumento de 20,5% frente a 2025.
La presidenta de la CCCE, María Fernanda Quiñones, mencionó que estos resultados pueden constatar el auge de los consumidores en realizar sus compras de manera virtual. El valor de ticket promedio ha reducido un 8,1%, mostrando la tendencia del uso de compras y transacciones de manera digital.
22 de agosto, 07:03 GMT
Según El Espectador, las categorías con más compras son:
Entretenimiento, con 27,99%
Tecnología, con 17,22%
Comercio minorista, con 13,22%
Mientras, en relación al mayor valor de ventas, la lista está así:
Tecnología, con 12,07%
Comercio minorista, con 11,55%
Seguros, con 11,47%
"Para las empresas, esto implica una oportunidad para fortalecer sus capacidades digitales, pero también la necesidad de ofrecer experiencias de compra cada vez más simples, confiables y adaptadas a diferentes tipos de transacción", concluyó Quiñones.
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