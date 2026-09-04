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Esta nación latinoamericana alcanza cifra récord en comercio electrónico

Esta nación latinoamericana alcanza cifra récord en comercio electrónico

Sputnik Mundo

Durante el segundo trimestre de este año, en Colombia se realizaron 223,87 millones de compras en línea, de acuerdo con el reporte más actual de la Cámara... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Este es un crecimiento de 31,1% en comparación con el mismo período el año anterior, representando un aumento de 53 millones de transacciones. Entre el cuarto y sexto mes del año, las ventas realizadas del comercio electrónico en el país sudamericano contabilizaron 41.81 billones de pesos colombianos (alrededor de 13.300 millones de dólares), mostrando un aumento de 20,5% frente a 2025.La presidenta de la CCCE, María Fernanda Quiñones, mencionó que estos resultados pueden constatar el auge de los consumidores en realizar sus compras de manera virtual. El valor de ticket promedio ha reducido un 8,1%, mostrando la tendencia del uso de compras y transacciones de manera digital.Según El Espectador, las categorías con más compras son:Mientras, en relación al mayor valor de ventas, la lista está así:"Para las empresas, esto implica una oportunidad para fortalecer sus capacidades digitales, pero también la necesidad de ofrecer experiencias de compra cada vez más simples, confiables y adaptadas a diferentes tipos de transacción", concluyó Quiñones.

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