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El Foro Económico Oriental refleja a la vez el desarrollo militar y el crecimiento económico de Rusia, opina un experto

El Foro Económico Oriental refleja a la vez el desarrollo militar y el crecimiento económico de Rusia, opina un experto

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El enfrentamiento entre Oriente y Occidente exige no solo una carrera armamentística, sino también la construcción de economías fuertes en la región, destacó... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, destacó que estas inversiones ayudan a mejorar el nivel de vida de la población.El exfuncionario añadió que la combinación del desarrollo del potencial militar y el apoyo al crecimiento económico es un "aspecto clave", sobre todo en un contexto en el que la bipolaridad entre Oriente y Occidente se hace cada vez más evidente."La sabiduría de Rusia se manifiesta, en particular, en que, a lo largo de los últimos años, se ha esforzado por acelerar el ritmo de crecimiento económico. Por lo tanto, si esta idea tiene éxito y el crecimiento se triplica, será un buen indicador, a pesar de los intentos de socavar los logros de Rusia en Oriente", recalcó el experto.Asimismo, subrayó el carácter disuasorio de esta estrategia y destacó que los avances económicos, junto con el fortalecimiento militar de Rusia, contribuyen a alcanzar los resultados deseados.El Foro Económico Oriental se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es 'El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas'. En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.

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