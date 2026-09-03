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El Foro Económico Oriental refleja a la vez el desarrollo militar y el crecimiento económico de Rusia, opina un experto
El Foro Económico Oriental refleja a la vez el desarrollo militar y el crecimiento económico de Rusia, opina un experto
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El enfrentamiento entre Oriente y Occidente exige no solo una carrera armamentística, sino también la construcción de economías fuertes en la región, destacó... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, destacó que estas inversiones ayudan a mejorar el nivel de vida de la población.El exfuncionario añadió que la combinación del desarrollo del potencial militar y el apoyo al crecimiento económico es un "aspecto clave", sobre todo en un contexto en el que la bipolaridad entre Oriente y Occidente se hace cada vez más evidente."La sabiduría de Rusia se manifiesta, en particular, en que, a lo largo de los últimos años, se ha esforzado por acelerar el ritmo de crecimiento económico. Por lo tanto, si esta idea tiene éxito y el crecimiento se triplica, será un buen indicador, a pesar de los intentos de socavar los logros de Rusia en Oriente", recalcó el experto.Asimismo, subrayó el carácter disuasorio de esta estrategia y destacó que los avances económicos, junto con el fortalecimiento militar de Rusia, contribuyen a alcanzar los resultados deseados.El Foro Económico Oriental se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es 'El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas'. En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.
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El Foro Económico Oriental refleja a la vez el desarrollo militar y el crecimiento económico de Rusia, opina un experto
El enfrentamiento entre Oriente y Occidente exige no solo una carrera armamentística, sino también la construcción de economías fuertes en la región, destacó el exministro de Agricultura de Jordania, Saeed Masry.
"La intención de arrastrar a Rusia a la crisis ucraniana es obstaculizar el progreso económico del país; sin embargo, el presidente ruso es consciente de ello, y las inversiones en el marco del Foro Económico Oriental de 2026 se llevan a cabo en paralelo al refuerzo del potencial militar", enfatizó el analista a Sputnik.
En este contexto, destacó que estas inversiones ayudan a mejorar el nivel de vida de la población.
El exfuncionario añadió que la combinación del desarrollo del potencial militar y el apoyo al crecimiento económico es un "aspecto clave", sobre todo en un contexto en el que la bipolaridad entre Oriente y Occidente se hace cada vez más evidente.
"La sabiduría de Rusia se manifiesta, en particular, en que, a lo largo de los últimos años, se ha esforzado por acelerar el ritmo de crecimiento económico. Por lo tanto, si esta idea tiene éxito y el crecimiento se triplica, será un buen indicador, a pesar de los intentos de socavar los logros de Rusia en Oriente", recalcó el experto.
Asimismo, subrayó el carácter disuasorio de esta estrategia y destacó que los avances económicos, junto con el fortalecimiento militar de Rusia, contribuyen a alcanzar los resultados deseados.
"El éxito del desarrollo económico, junto con el aumento del potencial militar de Rusia, reducirá la importancia de la confrontación mutua que se está produciendo actualmente entre ambas partes", concluyó.
El Foro Económico Oriental
se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es 'El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas'. En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países
, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones
, divididas en cinco bloques temáticos.
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