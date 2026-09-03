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"Una nueva visión de la interconectividad global": el corredor de transporte propuesto por Putin ofrece rapidez y fiabilidad, indica experto

"Una nueva visión de la interconectividad global": el corredor de transporte propuesto por Putin ofrece rapidez y fiabilidad, indica experto

Sputnik Mundo

El Corredor de Transporte Transártico que Rusia planea desarrollar, mencionado por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Oriental, se... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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El corredor está destinado a convertirse en un puente comercial fiable entre Europa y Asia, lo que beneficiará especialmente a los mercados del noreste asiático, en particular a Rusia y China, explica.El experto señala que India, Asia Central y otros países de los BRICS también podrían beneficiarse, ya que el corredor estará conectado con el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y con la amplia red ferroviaria y portuaria de Rusia.De acuerdo con Jahangir, el nuevo eje ofrecerá una alternativa para los negocios internacionales "cuando las rutas marítimas tradicionales se vean interrumpidas por conflictos, congestión o falta de seguridad".En contraste con el canal de Suez, el Corredor de Transporte Transártico reducirá considerablemente la distancia y el tiempo de viaje para el transporte de mercancías entre el norte de Europa y el noreste de Asia.Desde el punto de vista geopolítico, este corredor podría acelerar el desarrollo del comercio mundial hacia la creación de un sistema de transporte más multipolar. Esto reduciría la dependencia exclusiva del canal de Suez y de otras infraestructuras marítimas bajo influencia occidental", concluye el experto.El Foro Económico Oriental se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es "El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas". En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.En la sesión plenaria del evento, el presidente Putin pronunció un discurso. Junto al mandatario ruso intervinieron el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, el representante de la dirección de Birmania, Nyo Swe, y el vice primer ministro del Consejo de Estado de China, Ding Xuexiang.

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