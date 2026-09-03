https://noticiaslatam.lat/20260903/noruega-muestra-su-nihilismo-juridico-con-la-detencion-de-un-buque-ruso-en-spitsbergen-denuncia-1174925059.html

Noruega muestra su "nihilismo jurídico" con la detención de un buque ruso en Spitsbergen, denuncia Rusia

Noruega muestra su "nihilismo jurídico" con la detención de un buque ruso en Spitsbergen, denuncia Rusia

Sputnik Mundo

La detención por parte de las autoridades noruegas del buque ruso Profesor Molchanov, a petición de la empresa ucraniana Naftogaz, es un ejemplo del "nihilismo... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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"Otro ejemplo más del nihilismo jurídico y la anarquía de los países occidentales. Llevamos ya 95 años presentes en el archipiélago de Svalbard; desde 1931, el consorcio Arktikugol desarrolla allí sus actividades. Para mantener la comunicación con nuestra empresa se utilizaba el buque Profesor Molchanov, de Rogidromet. Ayer, este buque fue retenido por las autoridades noruegas a petición de Naftogaz de Ucrania", declaró Chekunkov.En sus palabras, se trata de un buque soberano de Rusia, propiedad de la organización estatal Rosgidromet, y su detención supone una violación flagrante de las normas del derecho internacional.Subrayó que, en un contexto de vulneración de las normas del derecho internacional, es fundamental que Rusia siga siendo un pilar de la estabilidad jurídica y ofrezca al sector empresarial condiciones que atraigan a los inversores.Estas declaraciones se produjeron en el marco de la sesión titulada 'La reducción de los riesgos empresariales como base para el desarrollo de la economía del país'.La XI edición del Foro Económico Oriental se celebra del 1 al 4 de septiembre en Vladivostok con la asistencia de delegaciones de unos 70 países.La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.

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