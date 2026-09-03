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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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¿Expropiarán los ahorros de los europeos?
¿Expropiarán los ahorros de los europeos?
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Europa ya no alcanza a ocultar que está en serios problemas económicos. Aparte de buscar formas para apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en el Viejo... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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¿Expropiarán los ahorros de los europeos?

19:00 GMT 03.09.2026
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Europa ya no alcanza a ocultar que está en serios problemas económicos. Aparte de buscar formas para apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en el Viejo Continente, Bruselas llega a los extremos de poner los ojos en los ahorros bancarios de los ciudadanos comunitarios, lo que podría ser la antesala de la movilización forzosa de sus recursos.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:52 Avances y presentación del programa
01:48 ¿Están en peligro los ahorros de los europeos?
22:21 El gran error occidental en el Ártico
35:19 El inesperado giro estadounidense en torno a las Malvinas
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