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¿Expropiarán los ahorros de los europeos?

¿Expropiarán los ahorros de los europeos?

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Europa ya no alcanza a ocultar que está en serios problemas económicos. Aparte de buscar formas para apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en el Viejo... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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