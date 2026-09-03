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¿Expropiarán los ahorros de los europeos?
¿Expropiarán los ahorros de los europeos?
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Europa ya no alcanza a ocultar que está en serios problemas económicos. Aparte de buscar formas para apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en el Viejo... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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¿Expropiarán los ahorros de los europeos?
Europa ya no alcanza a ocultar que está en serios problemas económicos. Aparte de buscar formas para apropiarse de los fondos rusos inmovilizados en el Viejo Continente, Bruselas llega a los extremos de poner los ojos en los ahorros bancarios de los ciudadanos comunitarios, lo que podría ser la antesala de la movilización forzosa de sus recursos.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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