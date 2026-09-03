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Europa lucha por preservar su hegemonía, afirma Lavrov
Europa lucha por preservar su hegemonía, afirma Lavrov
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó la postura cada vez más confrontativa de Europa durante el Foro Económico Oriental en... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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Estos son los aspectos importantes del mensaje del canciller ruso: Señaló que, históricamente, Europa ha vivido "a costa de otros" —incluso durante la época colonial— en lugar de apoyarse en sus propias capacidades. Lavrov advirtió que la ambición del canciller alemán, Friedrich Merz, de convertir nuevamente a Alemania en la principal potencia militar de Europa, resulta extremadamente peligrosa para el continente. Además, dijo que Occidente rechaza cada vez más aquellas instituciones en las que debe formar parte de un consenso, adoptando un enfoque hacia los asuntos internacionales que se caracteriza cada vez más por la imposición dictatorial. Posteriormente, apuntó que las sanciones europeas contra Rusia constituyen un intento de defender su derecho a la hegemonía en los asuntos mundiales. Lavrov insistió en que Moscú no tiene intención de seguir dependiendo de la buena voluntad de sus antiguos socios occidentales: "Nunca nos hemos cerrado", subrayó.
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Europa lucha por preservar su hegemonía, afirma Lavrov

01:45 GMT 03.09.2026
© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó la postura cada vez más confrontativa de Europa durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok.

Estos son los aspectos importantes del mensaje del canciller ruso:

Señaló que, históricamente, Europa ha vivido "a costa de otros" —incluso durante la época colonial— en lugar de apoyarse en sus propias capacidades.
Lavrov advirtió que la ambición del canciller alemán, Friedrich Merz, de convertir nuevamente a Alemania en la principal potencia militar de Europa, resulta extremadamente peligrosa para el continente.
Moscú ya no apunta solo a Ucrania, sino a quienes producen su capacidad militar - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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"Moscú ya no apunta solo a Ucrania, sino a quienes producen su capacidad militar"
ayer, 23:35 GMT
Además, dijo que Occidente rechaza cada vez más aquellas instituciones en las que debe formar parte de un consenso, adoptando un enfoque hacia los asuntos internacionales que se caracteriza cada vez más por la imposición dictatorial.
Posteriormente, apuntó que las sanciones europeas contra Rusia constituyen un intento de defender su derecho a la hegemonía en los asuntos mundiales.
Lavrov insistió en que Moscú no tiene intención de seguir dependiendo de la buena voluntad de sus antiguos socios occidentales: "Nunca nos hemos cerrado", subrayó.
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