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El Lejano Oriente ruso vive una nueva etapa de desarrollo y perfila un potencial prometedor, considera experto

El Lejano Oriente ruso vive una nueva etapa de desarrollo y perfila un potencial prometedor, considera experto

Sputnik Mundo

El Lejano Oriente cuenta con considerables recursos naturales y una posición geográfica favorable, declaró a Sputnik el economista y el profesor asociado de la... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, profundizó en que la ventaja geográfica radica en que el Lejano Oriente se encuentra en la proximidad de los mayores consumidores de energía del planeta, en particular, China, Japón y Corea del Sur."Esto brinda a Rusia la oportunidad de convertir su fortaleza en materia de recursos en una posición más sólida en los mercados energéticos asiáticos", opinó.El experto añadió que la demanda mundial del sector prioriza la seguridad energética, la fiabilidad de rutas de suministro y el acceso a minerales críticos, ámbitos en los que el Lejano Oriente ruso también se perfila ventajosamente."La región puede pasar gradualmente de ser principalmente un lugar de extracción de recursos a convertirse en un centro energético, de minerales críticos, industrial y logístico para la región de Asia-Pacífico", señaló.Así el experto comentó el discurso del mandatario ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental.El Foro Económico Oriental se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es "El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas". En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.

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