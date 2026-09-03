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El Lejano Oriente ruso vive una nueva etapa de desarrollo y perfila un potencial prometedor, considera experto
El Lejano Oriente ruso vive una nueva etapa de desarrollo y perfila un potencial prometedor, considera experto
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El Lejano Oriente cuenta con considerables recursos naturales y una posición geográfica favorable, declaró a Sputnik el economista y el profesor asociado de la... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, profundizó en que la ventaja geográfica radica en que el Lejano Oriente se encuentra en la proximidad de los mayores consumidores de energía del planeta, en particular, China, Japón y Corea del Sur."Esto brinda a Rusia la oportunidad de convertir su fortaleza en materia de recursos en una posición más sólida en los mercados energéticos asiáticos", opinó.El experto añadió que la demanda mundial del sector prioriza la seguridad energética, la fiabilidad de rutas de suministro y el acceso a minerales críticos, ámbitos en los que el Lejano Oriente ruso también se perfila ventajosamente."La región puede pasar gradualmente de ser principalmente un lugar de extracción de recursos a convertirse en un centro energético, de minerales críticos, industrial y logístico para la región de Asia-Pacífico", señaló.Así el experto comentó el discurso del mandatario ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental.El Foro Económico Oriental se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es "El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas". En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.
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El Lejano Oriente ruso vive una nueva etapa de desarrollo y perfila un potencial prometedor, considera experto
10:55 GMT 03.09.2026 (actualizado: 11:00 GMT 03.09.2026)
El Lejano Oriente cuenta con considerables recursos naturales y una posición geográfica favorable, declaró a Sputnik el economista y el profesor asociado de la Escuela Superior de Gestión de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Kazi Sohag. También agregó que Rusia podría reforzar su posición en el ámbito de la energía en los mercados de Asia.
"El Lejano Oriente ruso ya ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. Su importancia ya no se limita únicamente a la extracción de petróleo, gas, carbón y minerales. Su verdadera ventaja radica en la combinación de unos abundantes recursos naturales con una ubicación geográfica muy privilegiada, mejores conexiones de transporte, nuevas tecnologías y un acceso cercano al mercado de Asia-Pacífico, detalló.
Asimismo, profundizó en que la ventaja geográfica radica en que el Lejano Oriente se encuentra en la proximidad de los mayores consumidores de energía del planeta, en particular, China, Japón y Corea del Sur.
"Esto brinda a Rusia la oportunidad de convertir su fortaleza en materia de recursos en una posición más sólida en los mercados energéticos asiáticos", opinó.
El experto añadió que la demanda mundial del sector prioriza la seguridad energética, la fiabilidad de rutas de suministro y el acceso a minerales críticos, ámbitos en los que el Lejano Oriente ruso también se perfila ventajosamente.
"La región puede pasar gradualmente de ser principalmente un lugar de extracción de recursos a convertirse en un centro energético, de minerales críticos, industrial y logístico para la región de Asia-Pacífico", señaló.
Así el experto comentó el discurso del mandatario ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental
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El Foro Económico Oriental
se celebra en Vladivostok
del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski
. El tema principal de este año es "El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas". En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países
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