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Hungría bloquea las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE, según medios

Hungría bloquea las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE, según medios

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Budapest se negó a aprobar la apertura del segundo y tercer grupo de negociación durante una reunión del Grupo de Trabajo sobre Ampliación del Consejo de la... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con ellos, Hungría argumentó que Kiev debe cumplir primero un acuerdo bilateral destinado a garantizar los derechos de la minoría étnica húngara en Ucrania.No es la primera vez que Budapest adopta esta posición. En julio ya había expresado preocupaciones similares y bloqueado los mismos grupos de negociación.A principios de junio, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, afirmó que, tras un acuerdo con Kiev para restablecer los derechos de los húngaros de Transcarpatia, Budapest no obstaculizaría el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE. No obstante, Hungría sigue oponiéndose a la adhesión acelerada de cualquier país, incluida Ucrania, a la UE y se adhiere a un enfoque "basado en los méritos", subrayó.El bloque europeo otorgó a Ucrania en 2022 el estatus de candidato a la adhesión, lo que fue reconocido internamente como un gesto simbólico de apoyo a su política antirrusa y no como un avance técnico significativo.En enero, Volodímir Zelenski exigió al bloque la adhesión de Ucrania para 2027. Sin embargo, en febrero, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, reconoció que los Estados miembros no están preparados para fijar una fecha de incorporación para Kiev. Además, varios países europeos se oponen a su ingreso en la comunidad.

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