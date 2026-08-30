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Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto
Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto
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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía de la flamante Administración de Abelardo de la Espriella informaron que la medida comenzó a regir este 29 de... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con las carteras gubernamentales, la congelación de los precios también busca evitar incrementos en el costo del transporte de insumos básicos y agilizar la logística humanitaria en el país. Al contener la tarifa de los combustibles, argumentaron, el Ejecutivo pretende estabilizar el precio del traslado de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, al tiempo que facilita la movilización de los equipos de socorro a través del territorio nacional hacia las zonas de desastre.
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Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto

04:06 GMT 30.08.2026
© AP Photo / Miguel Angel LopezEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía de la flamante Administración de Abelardo de la Espriella informaron que la medida comenzó a regir este 29 de agosto y continuará todo el mes de septiembre, esto con el fin de amortiguar el impacto económico en los hogares tras el sismo del pasado 10 de agosto, donde 331 personas fallecieron.
De acuerdo con las carteras gubernamentales, la congelación de los precios también busca evitar incrementos en el costo del transporte de insumos básicos y agilizar la logística humanitaria en el país.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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Al contener la tarifa de los combustibles, argumentaron, el Ejecutivo pretende estabilizar el precio del traslado de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, al tiempo que facilita la movilización de los equipos de socorro a través del territorio nacional hacia las zonas de desastre.
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