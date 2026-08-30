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Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto

Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto

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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía de la flamante Administración de Abelardo de la Espriella informaron que la medida comenzó a regir este 29 de... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con las carteras gubernamentales, la congelación de los precios también busca evitar incrementos en el costo del transporte de insumos básicos y agilizar la logística humanitaria en el país. Al contener la tarifa de los combustibles, argumentaron, el Ejecutivo pretende estabilizar el precio del traslado de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, al tiempo que facilita la movilización de los equipos de socorro a través del territorio nacional hacia las zonas de desastre.

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