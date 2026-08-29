https://noticiaslatam.lat/20260829/drones-derribados-por-eeuu-en-la-frontera-con-mexico-eran-usados-para-labores-de-vigilancia-1174860056.html

Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia

Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia

Sputnik Mundo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano confirmó que autoridades estadounidenses derribaron tres drones comerciales en la frontera binacional, esto "en... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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Las autoridades mexicanas detallaron que los drones eran utilizados por traficantes para la vigilancia de las autoridades en el territorio estadounidense."Estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas y drogas, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones", concluyó el Gobierno mexicano en su mensaje.En la víspera, autoridades estadounidenses informaron que integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur derribaron tres vehículos aéreos no tripulados entre el 25 y 26 de agosto. En un comunicado, la entidad castrense aseguró que los drones fueron derribados con un "sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército".

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