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Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia
Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia
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El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano confirmó que autoridades estadounidenses derribaron tres drones comerciales en la frontera binacional, esto "en... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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Las autoridades mexicanas detallaron que los drones eran utilizados por traficantes para la vigilancia de las autoridades en el territorio estadounidense."Estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas y drogas, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones", concluyó el Gobierno mexicano en su mensaje.En la víspera, autoridades estadounidenses informaron que integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur derribaron tres vehículos aéreos no tripulados entre el 25 y 26 de agosto. En un comunicado, la entidad castrense aseguró que los drones fueron derribados con un "sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército".
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Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia

22:42 GMT 29.08.2026
© AP Photo / Eugene GarciaMigrantes en la frontera entre EEUU y México (archivo)
Migrantes en la frontera entre EEUU y México (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
© AP Photo / Eugene Garcia
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El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano confirmó que autoridades estadounidenses derribaron tres drones comerciales en la frontera binacional, esto "en el marco de las operaciones concurrentes 'espejo'" que ambas naciones realizan "dentro de su territorio".
Las autoridades mexicanas detallaron que los drones eran utilizados por traficantes para la vigilancia de las autoridades en el territorio estadounidense.

"Estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas y drogas, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones", concluyó el Gobierno mexicano en su mensaje.
Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
Internacional
Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México
ayer, 22:37 GMT
En la víspera, autoridades estadounidenses informaron que integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur derribaron tres vehículos aéreos no tripulados entre el 25 y 26 de agosto. En un comunicado, la entidad castrense aseguró que los drones fueron derribados con un "sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército".
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