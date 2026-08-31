Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260831/las-tropas-rusas-alcanzan-instalaciones-de-la-industria-militar-de-ucrania-en-la-ultima-jornada-1174872483.html
Las tropas rusas alcanzan instalaciones de la industria militar de Ucrania en la última jornada
Las tropas rusas alcanzan instalaciones de la industria militar de Ucrania en la última jornada
Sputnik Mundo
Durante la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte, al igual que centros logísticos... 31.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-31T16:03+0000
2026-08-31T16:03+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174872315_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_0e9d1b0d40a1517859c26c41dbf03803.jpg
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones, depósitos de municiones, combustible y equipo militar, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 370 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 245 militares.Las FFAA de Rusia alcanzaron 12 vehículos blindados y un obús M777 fabricado en EEUU. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, siete bombas guiadas e interceptó 766 drones.
https://noticiaslatam.lat/20260831/el-fracaso-del-nuevo-mando-en-donbas-obliga-a-kiev-a-recurrir-a-misiles-britanicos-y-franceses-1174871462.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174872315_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c54831deffaabea74df6888f682e254e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Las tropas rusas alcanzan instalaciones de la industria militar de Ucrania en la última jornada

16:03 GMT 31.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Durante la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte, al igual que centros logísticos utilizados por las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.375 militares, agregan desde el ente castrense.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones, depósitos de municiones, combustible y equipo militar, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 370 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 245 militares.
Las FFAA de Rusia alcanzaron 12 vehículos blindados y un obús M777 fabricado en EEUU. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, siete bombas guiadas e interceptó 766 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 223.922 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.767 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.329 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.660 vehículos militares especiales.

El comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Mijaíl Drapati - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
Defensa
El fracaso del nuevo mando de las FFAA ucranianas obliga a Kiev a recurrir a misiles británicos y franceses, según un experto
08:40 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала