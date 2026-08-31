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Las tropas rusas alcanzan instalaciones de la industria militar de Ucrania en la última jornada

Las tropas rusas alcanzan instalaciones de la industria militar de Ucrania en la última jornada

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte, al igual que centros logísticos... 31.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-31T16:03+0000

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Además, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones, depósitos de municiones, combustible y equipo militar, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 370 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 245 militares.Las FFAA de Rusia alcanzaron 12 vehículos blindados y un obús M777 fabricado en EEUU. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, siete bombas guiadas e interceptó 766 drones.

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