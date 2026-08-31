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La Organización de Cooperación de Shanghái cumple 25 años
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Desde China y Rusia hasta la India, Irán y Bielorrusia, la Organización de Cooperación de Shanghái reúne a importantes países de Eurasia. En septiembre, sus... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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La Organización de Cooperación de Shanghái cumple 25 años

16:31 GMT 31.08.2026
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La Organización de Cooperación de Shanghái cumple 25 años - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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Desde China y Rusia hasta la India, Irán y Bielorrusia, la Organización de Cooperación de Shanghái reúne a importantes países de Eurasia. En septiembre, sus líderes volverán a reunirse en Biskek, Kirguistán, para la cumbre de 2026.
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