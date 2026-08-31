https://noticiaslatam.lat/20260831/hay-al-menos-20-personas-desaparecidas-en-el-gran-canon-de-eeuu-tras-una-inundacion-repentina-1174870414.html

Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina

Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina

Sputnik Mundo

El Servicio de Parques Nacionales solicitó a la población información sobre las personas cuyo paradero se desconoce tras el incidente ocurrido en el cañón... 31.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-31T04:01+0000

2026-08-31T04:01+0000

2026-08-31T04:01+0000

internacional

sociedad

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174870256_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_0730003f7ec8d8caecf32d7c4eaa21c6.jpg

"El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", informó el Servicio de Parques mediante un boletín.Se espera que las condiciones climatológicas de lluvia y tormentas eléctricas persistan al menos hasta este 31 de agosto.

https://noticiaslatam.lat/20260828/fuerzas-de-eeuu-usan-laser-para-derribar-drones-en-la-frontera-con-mexico-1174848752.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, eeuu