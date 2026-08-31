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Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina
Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina
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El Servicio de Parques Nacionales solicitó a la población información sobre las personas cuyo paradero se desconoce tras el incidente ocurrido en el cañón... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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"El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", informó el Servicio de Parques mediante un boletín.Se espera que las condiciones climatológicas de lluvia y tormentas eléctricas persistan al menos hasta este 31 de agosto.
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Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina

04:01 GMT 31.08.2026
© AP Photo / Charlie RiedelVista aérea del Gran Cañón
Vista aérea del Gran Cañón - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
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El Servicio de Parques Nacionales solicitó a la población información sobre las personas cuyo paradero se desconoce tras el incidente ocurrido en el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch (suroeste de EEUU).
"El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", informó el Servicio de Parques mediante un boletín.
Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
Internacional
Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México
28 de agosto, 22:37 GMT
Se espera que las condiciones climatológicas de lluvia y tormentas eléctricas persistan al menos hasta este 31 de agosto.
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