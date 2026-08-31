Hay al menos 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón de EEUU tras una inundación repentina
© AP Photo / Charlie RiedelVista aérea del Gran Cañón
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El Servicio de Parques Nacionales solicitó a la población información sobre las personas cuyo paradero se desconoce tras el incidente ocurrido en el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch (suroeste de EEUU).
"El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", informó el Servicio de Parques mediante un boletín.
28 de agosto, 22:37 GMT
Se espera que las condiciones climatológicas de lluvia y tormentas eléctricas persistan al menos hasta este 31 de agosto.
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