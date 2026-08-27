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El presidente de Colombia ordena la extradición de cinco cabecillas de grupos armados a EEUU
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, revocó la suspensión de entrega a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados que habían... 27.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-27T05:59+0000
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El mandatario agregó que "Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', y Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', serán extraditados tan pronto sean ubicados y capturados"."Se acabaron los privilegios disfrazados de paz. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos y someterse a la justicia. La seguridad de los colombianos y el imperio de la ley no se negocian", enfatizó De la Espriella.El mandatario sostiene que la llamada "paz total" durante el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, permitió que varias organizaciones ilegales conservaran o fortalecieron su capacidad criminal.Tras su elección, De la Espriella dio a los grupos armados un plazo para iniciar procesos de sometimiento y advirtió que quienes permanezcan en armas enfrentarán operaciones de la fuerza pública. También anunció el desmonte de mecanismos creados durante el gobierno de Petro para adelantar conversaciones y la reactivación de órdenes de captura suspendidas en algunos procesos.El cambio afecta principalmente los acercamientos iniciados con el ELN, disidencias de las antiguas FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas.De la Espriella ha cuestionado especialmente los ceses al fuego y los beneficios concedidos durante esas negociaciones, al considerar que fueron aprovechados por los grupos ilegales para ampliar su presencia territorial.
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El presidente de Colombia ordena la extradición de cinco cabecillas de grupos armados a EEUU
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, revocó la suspensión de entrega a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados que habían participado en negociaciones de paz con el gobierno anterior; la justicia estadounidense los busca por delitos de narcotráfico.
"Desde el primer día fui claro: la paz no puede ser refugio para criminales ni mecanismo de impunidad. He ordenado hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias 'El Mocho Olmedo'; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias 'Muñeca'; y Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', quienes se encuentran capturados", publicó De la Espriella en la red social X.
El mandatario agregó que "Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', y Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', serán extraditados tan pronto sean ubicados y capturados".
"Se acabaron los privilegios disfrazados de paz. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos y someterse a la justicia. La seguridad de los colombianos y el imperio de la ley no se negocian", enfatizó De la Espriella.
El mandatario sostiene que la llamada "paz total" durante el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, permitió que varias organizaciones ilegales conservaran o fortalecieron su capacidad criminal.
Tras su elección, De la Espriella dio a los grupos armados un plazo para iniciar procesos de sometimiento y advirtió que quienes permanezcan en armas enfrentarán operaciones de la fuerza pública. También anunció el desmonte de mecanismos creados durante el gobierno de Petro para adelantar conversaciones y la reactivación de órdenes de captura suspendidas en algunos procesos.
El cambio afecta principalmente los acercamientos iniciados con el ELN, disidencias de las antiguas FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas.
De la Espriella ha cuestionado especialmente los ceses al fuego y los beneficios concedidos durante esas negociaciones, al considerar que fueron aprovechados por los grupos ilegales para ampliar su presencia territorial.
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