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Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance al mar Amarillo
Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance al mar Amarillo
Sputnik Mundo
Corea del Norte ha lanzado varios proyectiles hacia el mar Amarillo, entre ellos misiles balísticos de corto alcance, afirmó el Mando Conjunto de Jefes de... 26.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-26T06:20+0000
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"Hacia las 13:00 [GMT+9], los militares surcoreanos registraron el lanzamiento de varios misiles, incluidos misiles balísticos de corto alcance, desde la zona de Chongju, en la provincia de Pyongan del Norte, hacia el mar Amarillo", informó el mando.Según se informa, las Fuerzas Armadas surcoreanas han reforzado la vigilancia y la preparación operativa ante la posibilidad de nuevos lanzamientos. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantienen un estrecho intercambio de información relacionada con el lanzamiento.Según la agencia Yonhap, se trata del primer lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte en 37 días y el octavo desde principios de año.
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Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance al mar Amarillo
Corea del Norte ha lanzado varios proyectiles hacia el mar Amarillo, entre ellos misiles balísticos de corto alcance, afirmó el Mando Conjunto de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur.
"Hacia las 13:00 [GMT+9], los militares surcoreanos registraron el lanzamiento de varios misiles, incluidos misiles balísticos de corto alcance, desde la zona de Chongju, en la provincia de Pyongan del Norte, hacia el mar Amarillo", informó el mando.
Según se informa, las Fuerzas Armadas surcoreanas han reforzado la vigilancia y la preparación operativa ante la posibilidad de nuevos lanzamientos. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantienen un estrecho intercambio de información relacionada con el lanzamiento.
Según la agencia Yonhap, se trata del primer lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte en 37 días y el octavo desde principios de año.