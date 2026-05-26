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Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance al mar Amarillo

Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance al mar Amarillo

Sputnik Mundo

Corea del Norte ha lanzado varios proyectiles hacia el mar Amarillo, entre ellos misiles balísticos de corto alcance, afirmó el Mando Conjunto de Jefes de... 26.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-26T06:20+0000

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"Hacia las 13:00 [GMT+9], los militares surcoreanos registraron el lanzamiento de varios misiles, incluidos misiles balísticos de corto alcance, desde la zona de Chongju, en la provincia de Pyongan del Norte, hacia el mar Amarillo", informó el mando.Según se informa, las Fuerzas Armadas surcoreanas han reforzado la vigilancia y la preparación operativa ante la posibilidad de nuevos lanzamientos. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mantienen un estrecho intercambio de información relacionada con el lanzamiento.Según la agencia Yonhap, se trata del primer lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte en 37 días y el octavo desde principios de año.

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