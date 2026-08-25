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"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora

"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora

Sputnik Mundo

Un grupo móvil de fuego ruso destruyó un misil de crucero ucraniano FP-5 Flamingo de una manera "a la vieja escuela", pero con gran profesionalismo, explicó a... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T15:33+0000

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Según el especialista, un tirador experimentado, tras calcular el adelantamiento necesario y disparar balas trazadoras, logró determinar la trayectoria del objetivo y "alcanzarlo con una ametralladora de gran calibre".Leonkov calificó el caso de excepcional, aunque recordó que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados del Ejército Rojo también derribaban aviones alemanes que volaban a baja altura.Anteriormente, el gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó de que unos voluntarios rusos habían derribado un misil crucero ucraniano FP-5 Flamingo con una ametralladora. El misil volaba a una altura inferior a 50 metros y a una velocidad de hasta 500 kilómetros por hora. Los militares rusos abrieron fuego con intención de derribarlo, tras lo cual el Flamingo cayó y explotó en un bosque.

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