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"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora
"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora
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Un grupo móvil de fuego ruso destruyó un misil de crucero ucraniano FP-5 Flamingo de una manera "a la vieja escuela", pero con gran profesionalismo, explicó a... 25.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-25T15:33+0000
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Según el especialista, un tirador experimentado, tras calcular el adelantamiento necesario y disparar balas trazadoras, logró determinar la trayectoria del objetivo y "alcanzarlo con una ametralladora de gran calibre".Leonkov calificó el caso de excepcional, aunque recordó que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados del Ejército Rojo también derribaban aviones alemanes que volaban a baja altura.Anteriormente, el gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó de que unos voluntarios rusos habían derribado un misil crucero ucraniano FP-5 Flamingo con una ametralladora. El misil volaba a una altura inferior a 50 metros y a una velocidad de hasta 500 kilómetros por hora. Los militares rusos abrieron fuego con intención de derribarlo, tras lo cual el Flamingo cayó y explotó en un bosque.
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"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora
Un grupo móvil de fuego ruso destruyó un misil de crucero ucraniano FP-5 Flamingo de una manera "a la vieja escuela", pero con gran profesionalismo, explicó a Sputnik el experto militar ruso, Alexéi Leónkov. Indicó que el misil fue derribado calculando su trayectoria de vuelo y disparando un tiro preventivo con una ametralladora.
Según el especialista, un tirador experimentado, tras calcular el adelantamiento necesario y disparar balas trazadoras, logró determinar la trayectoria del objetivo y "alcanzarlo con una ametralladora de gran calibre".
Leonkov calificó el caso de excepcional, aunque recordó que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados del Ejército Rojo también derribaban aviones alemanes que volaban a baja altura.
"Incluso existía un ejercicio en el Ejército Rojo en el que se entrenaba a los soldados para disparar contra aviones en picada. Es decir, la experiencia de nuestros abuelos resultó útil. Se podría decir que, de hecho, este misil fue derribado a la vieja escuela", señaló el experto.
Anteriormente, el gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó de que unos voluntarios rusos habían derribado un misil crucero ucraniano FP-5 Flamingo con una ametralladora. El misil volaba a una altura inferior a 50 metros y a una velocidad de hasta 500 kilómetros por hora. Los militares rusos abrieron fuego con intención de derribarlo, tras lo cual el Flamingo cayó y explotó en un bosque.