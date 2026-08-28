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Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate

Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate

Sputnik Mundo

El número de muertos a causa de la riada sucedida en la frontera con el Tíbet aumentó a 469, según informó la Policía de Nepal a través de redes sociales. En... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó que el número de fallecidos se situó en 389, por lo que en unas horas se sumaron 80 nuevas defunciones a la cifra oficial.Tras la catástrofe, miles de rescatistas (incluidos bomberos, militares e ingenieros) viajaron por aire con equipo especializado para buscar y salvar sobrevivientes, además de restaurar caminos, comunicaciones y electricidad. El Ejército también mostró cómo rescataban del lodo a una persona enterrada.El pasado 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo.

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