Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate
© AP Photo / Niranjan ShresthaPersonas pasan junto a los daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot (Nepal)
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El número de muertos a causa de la riada sucedida en la frontera con el Tíbet aumentó a 469, según informó la Policía de Nepal a través de redes sociales. En tanto, las autoridades informaron que suman 1.546 personas heridas y rescatadas.
Previamente, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó que el número de fallecidos se situó en 389, por lo que en unas horas se sumaron 80 nuevas defunciones a la cifra oficial.
Tras la catástrofe, miles de rescatistas (incluidos bomberos, militares e ingenieros) viajaron por aire con equipo especializado para buscar y salvar sobrevivientes, además de restaurar caminos, comunicaciones y electricidad. El Ejército también mostró cómo rescataban del lodo a una persona enterrada.
Tras la catástrofe, miles de rescatistas (incluidos bomberos, militares e ingenieros) viajaron por aire con equipo especializado para buscar y salvar sobrevivientes, además de restaurar caminos, comunicaciones y electricidad. El Ejército también mostró cómo rescataban del lodo a una persona enterrada.
El pasado 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo.
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