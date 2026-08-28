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Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate
Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate
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El número de muertos a causa de la riada sucedida en la frontera con el Tíbet aumentó a 469, según informó la Policía de Nepal a través de redes sociales. En... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó que el número de fallecidos se situó en 389, por lo que en unas horas se sumaron 80 nuevas defunciones a la cifra oficial.Tras la catástrofe, miles de rescatistas (incluidos bomberos, militares e ingenieros) viajaron por aire con equipo especializado para buscar y salvar sobrevivientes, además de restaurar caminos, comunicaciones y electricidad. El Ejército también mostró cómo rescataban del lodo a una persona enterrada.El pasado 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo.
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Aumenta el número de muertos por las riadas en Nepal mientras siguen las labores de rescate

04:05 GMT 28.08.2026
© AP Photo / Niranjan ShresthaPersonas pasan junto a los daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot (Nepal)
Personas pasan junto a los daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot (Nepal) - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Niranjan Shrestha
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El número de muertos a causa de la riada sucedida en la frontera con el Tíbet aumentó a 469, según informó la Policía de Nepal a través de redes sociales. En tanto, las autoridades informaron que suman 1.546 personas heridas y rescatadas.
Previamente, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó que el número de fallecidos se situó en 389, por lo que en unas horas se sumaron 80 nuevas defunciones a la cifra oficial.

Tras la catástrofe, miles de rescatistas (incluidos bomberos, militares e ingenieros) viajaron por aire con equipo especializado para buscar y salvar sobrevivientes, además de restaurar caminos, comunicaciones y electricidad. El Ejército también mostró cómo rescataban del lodo a una persona enterrada.
Consecuencias de la riada en Nepal - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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Aumenta a 359 el número de muertos por la riada en Nepal
ayer, 12:51 GMT
El pasado 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo.
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