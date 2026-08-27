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Aumenta a 359 el número de muertos por la riada en Nepal

Aumenta a 359 el número de muertos por la riada en Nepal

Sputnik Mundo

El número de personas que perdieron la vida a causa de la riada repentina que asoló el miércoles varios distritos de la parte central de Nepal, volvió a subir... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T12:51+0000

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A su vez, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, anunció que la ONU otorgará fondos a Nepal."Inundaciones repentinas horrorosas en Nepal. (...) Asigné dos millones de dólares iniciales del Fondo Central de Emergencia de la ONU para salvar vidas con atención médica de urgencia, refugio y agua", publicó Fletcher en la red social X.Señaló que la ONU también mantiene "contacto estrecho" con las autoridades y socios regionales. Además, prosiguió, la organización movilizó equipos de emergencia.El 26 de agosto, un fuerte caudal de agua procedente del lado chino irrumpió en el río Bhotekoshi y provocó graves daños en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, así como en otras zonas situadas aguas abajo.A los muertos registrados en Nepal se suman también tres fallecidos confirmados en China. Decenas de personas fueron trasladadas a hospitales y más de 1.400, entre ellas alrededor de 500 extranjeros de distintas nacionalidades, continúan desaparecidas.El Servicio Geológico de Estados Unidos, por su parte, informó que la catastrófica riada fue provocada por el colapso de un glaciar y no por un terremoto, según se informó anteriormente.

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