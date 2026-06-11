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¿Por qué la relocalización de empresas en México no ocurrió como se pronosticaba?

¿Por qué la relocalización de empresas en México no ocurrió como se pronosticaba?

Sputnik Mundo

A partir de fines del 2022, se registró un verdadero frenesí entre la clase política y empresarial del país norteamericano —con gran repercusión en la prensa... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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A las puertas del segundo semestre del 2026, y dos años después de que el Banco Mundial aprobara un crédito de 1.000 millones de dólares al Gobierno mexicano para financiar su política de "nearshoring" —la relocalización de empresas más cerca de sus principales mercados, en este caso EEUU, para agilizar o abaratar sus cadenas de suministro—, el paisaje económico local exhibe una realidad sumamente distante de las proyecciones que dominaron el debate público. La narrativa oficial sobre la inevitabilidad de este fenómeno —alimentada tanto por gobernantes de todos los partidos como por empresarios y analistas—, que prometía una "edad de oro" industrial que transformaría para siempre la economía mexicana, se dio de frente con la realidad. Por ejemplo, se desinflaron los vaticinios que prometían tasas de crecimiento similares a China para el país, mientras que las plantas de Tesla, entre muchas otras, continúan sin ser construidas.Si bien el Gobierno de Claudia Sheinbaum continúa promoviendo estrategias productivas para reactivar el nearshoring —como por ejemplo el ambicioso Plan México, que busca transformar al país en una de las 10 economías más grandes del mundo—, y la Inversión Extranjera Directa (IED) registró cifras récord en el 2025, lo cierto es que cerca del 70% de este capital corresponde a la reinversión de utilidades de empresas con presencia anterior, y no a la llegada de empresas nuevas.Esa euforia inicial, con la expectativa de cientos de corporaciones transnacionales mudándose a suelo mexicano, ha dado paso no a un clima derrotista, dijeron expertos consultados por Sputnik, sino a una aceptación de que los tiempos de la logística a gran escala —mucho más en tiempos de zozobra global— no son ni los de la política ni los de la inmediatez de la era digital, que necesitan promover historias sobre un supuesto "milagro económico" para atraer la atención y, al final, el respaldo del electorado.La variable estadounidenseLa pérdida de tracción de este fenómeno responde a una tormenta perfecta entre factores internos y externos, le dijo a Sputnik Claudia Serrano, doctora en Relaciones Internacionales y analista política. El primer y más determinante factor de contención, según señaló la experta, ha sido la inestabilidad global generada por la política arancelaria de EEUU y sus amenazas comerciales constantes. En ese sentido, la analista recordó que el Gobierno de Donald Trump presionó a los empresarios locales para mantener sus operaciones dentro del territorio estadounidense, una actitud poco sorprendente dado que el mandatario ha basado buena parte de su doctrina MAGA (Make America Great Again) en traer de nuevo los empleos manufactureros a EEUU.Ante esta presión, decenas de corporaciones globales optaron por adoptar lo que llamaron una "pausa estratégica", congelando así inversiones multimillonarias de relocalización —entre ellas en México— hasta obtener un panorama comercial más predecible.A esta volatilidad externa se sumó la proximidad de la revisión formal del T-MEC, programada para julio de este año, un hito regulatorio que incrementó la cautela de los inversionistas extranjeros, especialmente dada la imprevisibilidad de la Casa Blanca y la hostilidad en los últimos meses de funcionarios estadounidenses con sus contrapartes mexicanas. La necesidad de conocer las nuevas reglas del juego y los criterios de origen en sectores clave, como el automotriz y el tecnológico, provocó que muchos proyectos de nearshoring pasaran de la aprobación inmediata a una etapa de evaluación de riesgos que se parece mucho a la suspensión indefinida, como sucedió en los casos de las anunciadas expansiones de Ford y General Motors o la llegada del gigante chino de vehículos eléctricos BYD, frenadas hasta nuevo aviso.Condicionantes localesEn el plano interno, otro freno estructural fue la limitación del sistema eléctrico de México para garantizar la potencia y continuidad que demanda la manufactura de alta tecnología, explicó Serrano."Las plantas automatizadas avanzadas operan bajo procesos que no toleran fluctuaciones ni caídas de tensión. Aunque la demanda industrial ha crecido de forma acelerada estos años, los márgenes de reserva operativa de la red eléctrica se mantuvieron en niveles estrechos durante las temporadas de alto consumo, lo que llevó a corporaciones a pensar dos veces si mover su producción pesada a México es factible", afirmó.En ese sentido, la analista dijo que, de manera similar, la escasez de agua que afecta a regiones del norte y del Bajío, zonas que concentran el grueso de los parques industriales, también se ha convertido en un obstáculo.Por su parte, José Ignacio Apoi, analista económico egresado de la Universidad ORT de Uruguay y consultor radicado en México, le dijo a Sputnik que otro de los motivos era el fortalecimiento del peso, cuya apreciación del 15% en los últimos tres años y medio se tradujo en costos de operación más elevados para las matrices extranjeras.Además, explicó el experto, la inseguridad en las rutas terrestres mexicanas también operó como un factor que asustó a empresarios sobre la rentabilidad de las operaciones logísticas, luego de los picos de denuncias registrados en el 2023 y 2024, especialmente en el Estado de México y Puebla, ya que para proteger la carga transportada es necesario contratar servicios de custodia y monitoreo satelitales, entre varios otros, además de un costoso seguro, neutralizándose así los beneficios conseguidos de una mano de obra más barata.

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