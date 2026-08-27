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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU, al detalle
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A finales de agosto, las reservas estratégicas de petróleo de EEUU cayeron a 289,7 millones de barriles. La última vez que se situaron por debajo de esa cifra... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU, al detalle
A finales de agosto, las reservas estratégicas de petróleo de EEUU cayeron a 289,7 millones de barriles. La última vez que se situaron por debajo de esa cifra fue en la semana del 26 de noviembre de 1982, cuando alcanzaron los 288,156 millones de barriles.
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