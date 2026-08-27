La Organización para la Cooperación Islámica tiene nuevo secretario general

De esta manera, el diplomático sucederá al chadiano Husein Ibrahim Taha, que asumió el cargo en noviembre de 2021 y cuyo mandato concluye oficialmente en noviembre, ya que la organización estipula una duración de cinco años en el cargo, renovables una sola vez."La elección de hoy es el mayor honor de mi carrera y la más alta distinción que he recibido tras más de tres décadas de servicio internacional, regional y nacional", destacó Cheikh Ahmed en su discurso tras ser nombrado.
El diplomático mauritano Ismail Ould Cheikh Ahmed fue elegido como máximo representante administrativo y ejecutivo del organismo internacional que agrupa a 57 países miembros con poblaciones o mayorías musulmanas en cuatro continentes.
De esta manera, el diplomático sucederá al chadiano Husein Ibrahim Taha, que asumió el cargo en noviembre de 2021 y cuyo mandato concluye oficialmente en noviembre, ya que la organización estipula una duración de cinco años en el cargo, renovables una sola vez.
"La elección de hoy es el mayor honor de mi carrera y la más alta distinción que he recibido tras más de tres décadas de servicio internacional, regional y nacional", destacó Cheikh Ahmed en su discurso tras ser nombrado.
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