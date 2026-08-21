Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260821/moscu-sigue-abierto-al-dialogo-con-eeuu-sobre-ucrania-pero-no-abandona-sus-posiciones-declara-la-1174750048.html
Moscú sigue abierto al diálogo con EEUU sobre Ucrania pero no abandona sus posiciones, declara la Cancillería
Moscú sigue abierto al diálogo con EEUU sobre Ucrania pero no abandona sus posiciones, declara la Cancillería
Sputnik Mundo
Rusia está abierta a considerar nuevas iniciativas de paz en relación con el conflicto ucraniano, siempre y cuando reflejen la situación real sobre el terreno... 21.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-21T06:20+0000
2026-08-21T06:37+0000
internacional
rusia
eeuu
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
serguéi riabkov
ucrania
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158147719_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_bb85c0a35b0a45a3b3bc773711e14d25.jpg
"La Federación de Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta e idea razonable que esté en línea con los objetivos marcados por el presidente [Vladímir Putin] y refleje la realidad sobre el terreno", declaró Riabkov.El vicecanciller puntualizó que Moscú sigue "abierto al diálogo con Washington".El viceministro señaló que los intentos de imponer las "exigencias maximalistas de la UE y Ucrania", o de ganar tiempo para el rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas, son "absolutamente inaceptables y, por definición, no pueden contribuir a una solución sostenible".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
eeuu
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158147719_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_af12fe09dc1bfc21abb0f6c1f5c531b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, serguéi riabkov, ucrania, seguridad
rusia, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, serguéi riabkov, ucrania, seguridad

Moscú sigue abierto al diálogo con EEUU sobre Ucrania pero no abandona sus posiciones, declara la Cancillería

06:20 GMT 21.08.2026 (actualizado: 06:37 GMT 21.08.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
El edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Síguenos en
Rusia está abierta a considerar nuevas iniciativas de paz en relación con el conflicto ucraniano, siempre y cuando reflejen la situación real sobre el terreno, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista para medios rusos.
"La Federación de Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta e idea razonable que esté en línea con los objetivos marcados por el presidente [Vladímir Putin] y refleje la realidad sobre el terreno", declaró Riabkov.
El vicecanciller puntualizó que Moscú sigue "abierto al diálogo con Washington".
"Ahora bien, ello no significa que renunciemos a nuestra posición de principios. En cualquier caso, el tiempo juega en contra de Kiev y la UE, y tendrán que tenerlo en cuenta", matizó.
El viceministro señaló que los intentos de imponer las "exigencias maximalistas de la UE y Ucrania", o de ganar tiempo para el rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas, son "absolutamente inaceptables y, por definición, no pueden contribuir a una solución sostenible".
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала