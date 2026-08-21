Moscú sigue abierto al diálogo con EEUU sobre Ucrania pero no abandona sus posiciones, declara la Cancillería

"La Federación de Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta e idea razonable que esté en línea con los objetivos marcados por el presidente [Vladímir Putin] y refleje la realidad sobre el terreno", declaró Riabkov.El vicecanciller puntualizó que Moscú sigue "abierto al diálogo con Washington".El viceministro señaló que los intentos de imponer las "exigencias maximalistas de la UE y Ucrania", o de ganar tiempo para el rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas, son "absolutamente inaceptables y, por definición, no pueden contribuir a una solución sostenible".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia está abierta a considerar nuevas iniciativas de paz en relación con el conflicto ucraniano, siempre y cuando reflejen la situación real sobre el terreno, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista para medios rusos.
"La Federación de Rusia está dispuesta a escuchar cualquier propuesta e idea razonable que esté en línea con los objetivos marcados por el presidente [Vladímir Putin] y refleje la realidad sobre el terreno", declaró Riabkov.
El vicecanciller puntualizó que Moscú sigue "abierto al diálogo con Washington".
"Ahora bien, ello no significa que renunciemos a nuestra posición de principios. En cualquier caso, el tiempo juega en contra de Kiev y la UE, y tendrán que tenerlo en cuenta", matizó.
El viceministro señaló que los intentos de imponer las "exigencias maximalistas de la UE y Ucrania", o de ganar tiempo para el rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas, son "absolutamente inaceptables y, por definición, no pueden contribuir a una solución sostenible".
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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