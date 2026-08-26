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Cancillería descarta que haya mexicanos afectados por inundaciones en Nepal
Cancillería descarta que haya mexicanos afectados por inundaciones en Nepal
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció que no hay connacionales que hayan padecido las secuelas de este evento, ocurrido en el paso... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, la dependencia latinoamericana expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas que, hasta el último reporte, ascienden a más de 150. "Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial", puntualizó.
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Cancillería descarta que haya mexicanos afectados por inundaciones en Nepal

19:43 GMT 26.08.2026
© AP Photo / Niranjan ShresthaInundaciones en Nepal.
Inundaciones en Nepal. - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció que no hay connacionales que hayan padecido las secuelas de este evento, ocurrido en el paso fronterizo de Gyirong, entre China y Nepal.
"La Cancillería, a través de la embajada de México en la India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Al momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas", indicó en la red social X.
Asimismo, la dependencia latinoamericana expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas que, hasta el último reporte, ascienden a más de 150.
"Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial", puntualizó.
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