Cancillería descarta que haya mexicanos afectados por inundaciones en Nepal

Asimismo, la dependencia latinoamericana expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas que, hasta el último reporte, ascienden a más de 150. "Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial", puntualizó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció que no hay connacionales que hayan padecido las secuelas de este evento, ocurrido en el paso fronterizo de Gyirong, entre China y Nepal.
"La Cancillería, a través de la embajada de México en la India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Al momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas", indicó en la red social X.
Asimismo, la dependencia latinoamericana expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas que, hasta el último reporte, ascienden a más de 150.
"Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial", puntualizó.
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