Reportan al menos 150 muertos por inundaciones en Nepal

Ante esta situación, el Gobierno de ese país movilizó un gran operativo de búsqueda y rescate para localizar personas y proporcionar ayuda humanitaria. Además, ante la reciente inundación en los límites entre Nepal y el Tíbet, el primer ministro Balendra Shah informó que, hasta el momento, en esta zona hay al menos 98 fallecidos, por lo que las autoridades han advertido sobre la inseguridad de las carreteras. El Gobierno de Nepal también ha advertido a la población sobre acercarse a ríos y arroyos debido al peligro de desbordes y más inundaciones.
Tras las inundaciones de junio y septiembre que afectaron al sureste de Asia, las autoridades nepalíes reportaron 157 personas fallecidas y alrededor de 400 desaparecidos.
Ante esta situación, el Gobierno de ese país movilizó un gran operativo de búsqueda y rescate para localizar personas y proporcionar ayuda humanitaria.
Además, ante la reciente inundación en los límites entre Nepal y el Tíbet, el primer ministro Balendra Shah informó que, hasta el momento, en esta zona hay al menos 98 fallecidos, por lo que las autoridades han advertido sobre la inseguridad de las carreteras.