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Sheinbaum plantea prohibir la doble nacionalidad a altos cargos públicos de México
Sheinbaum plantea prohibir la doble nacionalidad a altos cargos públicos de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que presentará una iniciativa de ley para que no se permita que candidatos con doble nacionalidad puedan ser... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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El comentario se da tras la negativa de las autoridades de EEUU de extraditar al exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien posee, también, la nacionalidad estadounidense.García Cabeza de Vaca reside en EEUU, pero tiene en su contra órdenes de aprehensión y una solicitud de extradición por parte del Gobierno de México debido los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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Sheinbaum plantea prohibir la doble nacionalidad a altos cargos públicos de México

00:40 GMT 26.08.2026
© AP Photo / Ginnette RiquelmeClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que presentará una iniciativa de ley para que no se permita que candidatos con doble nacionalidad puedan ser gobernadores o presidentes.
El comentario se da tras la negativa de las autoridades de EEUU de extraditar al exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien posee, también, la nacionalidad estadounidense.
"¿Por qué vas a tener nacionalidad de otro país? Eres mexicano y mexicano, punto. Porque si tienes doble nacionalidad, ¿entonces a quién representas? ¿A México o a otro país? En el caso de Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
García Cabeza de Vaca reside en EEUU, pero tiene en su contra órdenes de aprehensión y una solicitud de extradición por parte del Gobierno de México debido los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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